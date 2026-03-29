Arévalo no detendrá la construcción de la Cárcel El Triunfo

Luego de que La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, constituida en un Tribunal de Amparos, diera luz verde a un recurso legal provisional que impide la construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad El Triunfo, el presidente, Bernardo Arévalo, salió a defender el proyecto asegurando que no van a detenerse.
En 40 años, ningún gobierno quiso asumir la responsabilidad de invertir en infraestructura penitenciara", aseguró el mandatario.
En sus canales oficiales, Arévalo aseguró que él y su gobierno "harán la primera cárcel de máxima seguridad: El Triunfo".
Siempre hemos sabido que las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la presencia de fuerzas de seguridad y que obstaculizarán sus operaciones. Y ya están comenzando a evidenciar a sus operadores y socios en estas actividades criminales", indicó el gobernante.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo sentenció: "Qué no se equivoquen: no vamos a detenernos. La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable".
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¿Qué dice la resolución respecto a la cárcel El Triunfo?
El sábado pasado, La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, constituida en un Tribunal de Amparo, aprobó un recurso legal presentado por varios vecinos, por lo que ordenó "la inmediata suspensión de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en ese departamento".
Dentro de los argumentos presentados en recurso legal se señalan riesgos de inundación en el área donde se pretende construir el reclusorio, lo que podría afectar a la población de reos y a quienes viven en los alrededores.
La medida señala violaciones a los derechos humanos, porque en el lugar podrían generarse desastres naturales que podrían convertirse en tragedia, al cobrar la vida de prisioneros y vecinos.