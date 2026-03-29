Festival del Mango convoca a cientos de guatemaltecos

Al menos 15 grupos de emprendedores se dieron cita a la Plaza Honduras, de la Avenida las Américas, para exponer todos los tipos de mango que produce Guatemala, durante la mañana de este domingo 29 de marzo de 2026. Eddy Martínez, director del grupo organizador, explicó que el objetivo es mostrar los frutos, de los cuales cuatro ya se están exportando.
El entrevistado anunció que esperan que otras variedades puedan ser exportadas en el corto y mediano plazo y por ello organizaron este festival, con fines educativos y dar a conocer la fruta guatemalteca.
El experto agregó que el Festival del Mango también es una actividad familiar, porque acuden padres y niños para presenciar las exposiciones a lo largo del recinto. La presencia de 15 emprendedores también le da un toque comercial al evento, porque ellos exhiben los diferentes productos que se pueden elaborar a partir del mango.
Martínez hizo una invitación a los guatemaltecos para que visiten el séptimo Festival del Mango, resaltando que todos los que lleguen serán bienvenidos para experimentar los sabores, colores y diferentes presentaciones de la fruta que se destaca.
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Festival del Mango lleno de color y sabor
En sus canales oficiales, AGEXPORT publicó imágenes del evento destacando distintas formas de presentación del mango. En una de las imágenes se pudo apreciar un puesto de mangos en forma de autobús guatemalteco, con el nombre de "Chucherito".
En varios estands se pudo apreciar una variedad de productos con mango, desde la clásica porción acompañada de tajín, pepita y sal, así como otros emprendedores que se dedican a la elaboración de pasteles de mango y pan de mango.
Dos emprendedores mostraron sus frascos de mermelada de mango, elaborada con azúcar morena, y fruta totalmente natural. Asimismo, otros productores mostraron la fruta empacada y sellada, lista para ser comercializada en el extranjero.
Con información de la periodista Dayana Rashón e imágenes de AGEXPORT.