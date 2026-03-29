Identifican más tránsito vial en las carreteras del país

"Se incrementa el flujo vehicular en distintas rutas", reportó la Policía Nacional Civil (PNC) durante este Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026, al referirse al tránsito vehicular en las carreteras del país. La entidad de seguridad añadió que por esa razón están realizando operativos de prevención en diferentes tramos, con el objetivo de prevenir accidentes.
Una de las efectivas informó que forma parte de un contingente policial que se instaló en el kilómetro 198 de la CA 14, mejor conocida como Ruta a las Verapaces. La agente indicó que el objetivo de las acciones de prevención es verificar, identificar y registrar toda clase de vehículos.
La agente de la PNC agregó que, como parte de los procedimientos en las carreteras, hace una revisión para que los conductores cuenten con su papelería vigente. En ese sentido, remarcó que hacen una revisión a la licencia de conducir, tarjeta de circulación vigente y a la constancia del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos.
En las diferentes arterias participan agentes del Departamento de Tránsito de la PNC, quienes registran a los usuarios de motocicletas y carros, con el fin de evitar ilícitos como armas de fuego sin licencia de portación.
Operativos en carreteras y en la capital
En otra publicación, la PNC aseguró que realiza acciones de prevención en la calzada Roosevelt, con un puesto de registro para prevenir accidentes de tránsito. En ese lugar, los uniformados revisan a los motoristas y automovilistas para evitar el paso de objetos ilícitos.
Además, compartieron imágenes en la que los policías abordan los autobuses de transporte extraurbano de pasajeros, con el fin de identificar a los pasajeros, choferes y ayudantes. Los efectivos policiales también hacen registros en vehículos que trabajan como taxis y transporte por aplicación.
Uno de los integrantes de la Comisaría 14 de la PNC aseguró que trabajan en su área, haciendo operativos sorpresa en arterias como la Calzada San Juan, Calzada Roosevelt y Calzada Mateo Flores, entre otras.
El agente aseguró que las acciones son parte del plan de Semana Santa 2026, en la que velan por la seguridad de los guatemaltecos.
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