Localizan a 3 atletas desaparecidos en Tactic, Alta Verapaz

Después de varias alertas al teléfono de emergencias 1554, Bomberos Municipales Departamentales activaron sus protocolos para la búsqueda y recate de tres atletas que fueron reportados como desaparecidos. Elementos de la Patrulla Especial de Rescate (PERN) trabajaron durante varias horas y luego de ese esfuerzo confirmaron el hallazgo de los tres deportistas, sanos y salvos.
El referido cuerpo de rescate confirmó que los desaparecidos eran dos mujeres y un hombre que habían salido a correr y que fueron encontrados presentando hipotermia y dolores musculares en diferentes partes del cuerpo. Tras ser evaluados y rescatados, los paramédicos ordenaron su traslado hacia un centro asistencial.
Para la búsqueda y rescate de los atletas, los rescatistas acudieron al Cerro Xucaneb y al Caserío Cahaboncito II, para desarrollar las labores de búsqueda de los tres afectados. El cuerpo de rescate no precisó las identidades de los afectados, consignando que los afectados tenían diferentes edades.
Los rescatistas aseguraron que las tres personas desaparecidas fueron encontradas en el Caserío Cahaboncito II, gracias al trabajo de elementos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) de la región Norte, área de Tactic Alta Verapaz fueron.
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Diagnóstico para los atletas
Al localizar a los afectados, los paramédicos realizaron procedimientos que son parte del protocolo de emergencias, evaluando los signos vitales de los afectados y atención prehospitalaria.
En imágenes, se pudo apreciar que el trabajo de los rescatistas incluyó el uso de mantas térmicas, esfigmomanómetro, guantes quirúrgicos y otras herramientas para la evaluación de la salud de los desaparecidos.
Medios locales reportaron que las dos mujeres que fueron rescatadas tenían 36 y 37 años respectivamente y son residentes de Cobán y San Juan Chamelco. Mientras tanto, el hombre que las acompañaba es originario de San Pedro Carchá y tiene 38 años.