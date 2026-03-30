 "Flor eterna" de San Pedro: Fe y tradición en Semana Santa
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La flor "eterna" de San Pedro Las Huertas tiñe de fe la Semana Santa de Guatemala

La solemnidad de los cortejos y el aroma a incienso se funden con el colorido de las alfombras, donde la estaticia juega un rol decorativo.

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Edin Pérez recolecta flores de la especie Limonium sinuatum, conocida popularmente como "siempreviva" o "inmortal" el 18 de marzo de 2026 en San Pedro Las Huertas (Guatemala)., EFE
Edin Pérez recolecta flores de la especie Limonium sinuatum, conocida popularmente como "siempreviva" o "inmortal" el 18 de marzo de 2026 en San Pedro Las Huertas (Guatemala). / FOTO: EFE

En las faldas del imponente volcán de Agua, situado unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, la aldea de San Pedro Las Huertas le da vida a una tradición cromática esencial para la fe cristiana con el cultivo de la flor denominada estaticia (Limonium sinuatum).

Conocida popularmente como "siempreviva" o "inmortal", esta flor es el elemento principal en la elaboración de las efímeras alfombras de aserrín y la ornamentación de los ventanales que acompañan el paso de las procesiones durante la colorida Cuaresma guatemalteca.

La mística que rodea a la Semana Santa en Guatemala, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), alcanza su máximo esplendor en la vecina ciudad de Antigua Guatemala, situada a tan solo cinco kilómetros de San Pedro Las Huertas.

En este escenario colonial, la solemnidad de los cortejos y el aroma a incienso se funden con el colorido de las alfombras, donde la estaticia juega un rol decorativo imprescindible por su resistencia y simbolismo.

La flor destaca por una cualidad única que le permite conservar los colores vivos durante años después de ser cortada, como explicó a EFE Edin Amílcar Pérez López, productor local de esta planta.

"La gente suele llamarle inmortal y siempre viva o eterna debido a que es una flor seca que puede permanecer sus colores hasta por tres años en un florero", relata Pérez sobre esta especie que inunda los mercados en las vísperas de la Semana Mayor.

Sin embargo, el cultivo de la estaticia, aunque emblemático, enfrenta retos significativos según los productores, quienes advierten que el cambio climático ha reducido la superficie de cosecha este año a apenas unas 20 cuerdas, una disminución drástica frente al promedio de 60 cuerdas que se solían cultivar anteriormente.

El proceso para la cosecha de la flor es arduo, pues la planta requiere entre seis y siete meses de cuidado y no tolera las lluvias, por lo que concentra su producción en la época seca.

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Una mujer vende arreglos de flores de la especie Limonium sinuatum, conocida popularmente como

El comercio de la flor

Para potenciar la comercialización directa, la comunidad agricultora comenzó el año pasado a celebrar el Festival de la Estaticia el fin de semana previo al Domingo de Ramos.

Esta iniciativa busca que las 30 familias productoras vendan la flor directamente al consumidor, con precios que oscilan los 10 quetzales (1,28 dólares aproximadamente) por ramo, eliminando así a los intermediarios.

"Lo que nosotros esperamos es que el productor obtenga mayores ganancias y que pueda contactar directamente a algún cliente potencial que esté interesado en este producto", dijo a EFE Roberto García, presidente de la Comisión Local de Turismo.

Aunque el color morado es el más buscado por su simbolismo penitencial, los campos ofrecen hoy una paleta que incluye fucsia, lila, blanco y amarillo.

Pese a no contar con una ruta de exportación formal, compradores de El Salvador, Nicaragua y Honduras acuden a los mercados de Antigua Guatemala y la capital para adquirir esta flor, asegurando que la esencia de San Pedro Las Huertas adorne los cortejos procesionales en toda la región centroamericana.

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