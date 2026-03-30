Rechazan solicitud de Zamora para disolver fundación

El Registro de Personas Jurídicas rechazó la petición realizada por el periodista fundador de extinto diario El Periódico, José Rubén Zamora, de cancelar la personalidad jurídica de la Fundación contra el Terrorismo.
Según explicó el periodista, la solicitud no fue admitida por cuestiones de forma por parte de la subregistradora. Agregó que "no se puede esperar mucho" de una persona que empezó en el cargo en tiempos del expresidente, Jimmy Morales.
Señaló que, tras la decisión, presentó un recurso de revocatoria para que la petición llegué al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.