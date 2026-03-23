 Corte Suprema revoca fallos que encarcelaron a Zamora
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Corte Suprema de Justicia declara ilegítimos fallos que llevaron a Zamora a prisión

La resolución contempló como irregulares las decisiones emitidas por dos salas en 2025 que ordenaron el retorno del periodista a prisión.

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El periodista José Rubén Zamora en la sala de audiencias, el jueves 12 de febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El periodista José Rubén Zamora en la sala de audiencias, el jueves 12 de febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó tres fallos que habían sido convalidados de forma irregular por dos juzgados contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo más de tres años en prisión sin que se probaran las acusaciones en su contra.

Los fallos fueron revocados tras un recurso legal presentado por el periodista ante la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, según confirmaron este lunes fuentes judiciales.

La resolución establecida por el Supremo contempló como irregulares las decisiones en 2025 de la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones, que ordenaron el retorno a la prisión preventiva por parte de Zamora Marroquín.

De acuerdo a la resolución del Supremo, a Zamora Marroquín se le "vulneró el debido proceso" con resoluciones carentes "de fundamentación", también calificadas como "ilegítimas" y "arbitrarias".

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Se llevó a cabo una vista pública en seguimiento de un amparo planteado dentro del primer caso que se inició en contra del periodista.

Situación legal de Zamora

El periodista salió de la cárcel el 12 de febrero pasado en cumplimiento de la orden emitida por un juez después de pasar poco más de tres años en prisión preventiva sin que, hasta el momento, se hayan probado los cargos en su contra.

El comunicador había salido de la cárcel en un breve período de 2025, pero quedó privado nuevamente de su libertad por los dictámenes de la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones.

Zamora Marroquín, fundador y director del desaparecido diario elPeriódico, fue detenido en 2022 acusado de supuesto lavado de dinero, en un caso considerado por amplios sectores nacionales e internacionales como una represalia por las investigaciones del medio sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024) y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado.

La acusación en contra del periodista estuvo a cargo del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula, incluida la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentra sancionada por su implicación en presunta corrupción por Estados Unidos.

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