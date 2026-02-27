MP investiga creación de nuevas Salas de Apelaciones

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, inició una investigación relacionada con las Salas de Apelaciones creadas durante el período de Teódulo Cifuentes como presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este tema surge en medio del proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según el oficio al que tuvo acceso Emisoras Unidas, la referida fiscalía solicitó la información de los magistrados que fueron asignados a la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez.
El documento está dirigido a la actual presidenta de la CSJ y del OJ, Claudia Paredes, a quien se le solicitó enviar los datos requeridos a la sede de la fiscalía, ubicada en la 23 calle y 0 avenida de la zona 1 capitalina.
Cuestionan nombramientos de magistrados
Durante el período de Teódulo Cifuentes como presidente del OJ se anunció la creación de al menos 17 Salas de Apelaciones que estarían distribuidas a nivel nacional, un tema que generó una serie de pronunciamientos y acciones legales por considerar que no se respetó el proceso establecido en ley para nombrar a los magistrados que las integrarían.
Para poner en funcionamiento las salas, el pleno designó magistrados de otras Salas de Apelaciones. Además, según la información, para llenar las vacantes se asignaron magistrados suplentes como titulares e incluso como presidentes de sala.
Esta decisión generó controversia en varios sectores, no por las instalaciones de las salas, sino por la integración de las mismas, ya que se señala que era trabajo del Congreso de la República elegir a los magistrados de esos órganos jurisdiccionales.
Como respuesta a los señalamientos, en septiembre pasado la CSJ señaló por medio de un comunicado que los profesionales designados para estas salas fueron electos legítimamente por el Legislativo, a propuesta de la Comisión de Postulación y en estricto apego a lo establecido en los artículos 215 al 217 de la Constitución.
Primera sala inaugurada
La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Mazatenango, Suchitepéquez, fue la primera de las nuevas salas en ser inaugurada. El acto se desarrolló en la zona 3 de la referida localidad y contó con la participación de la actual presidenta, Claudia Paredes; el entonces presidente, Teódulo Cifuentes y los magistrados Carlos Ramiro Contreras y Jeni Noemí Alvarado Tení.
Esta instancia quedó integrada por Esvin Esaú Soto de León como presidente de sala; quien, según información del Congreso, fue electo como suplente.
De igual forma, fueron designados Walter Alfonso Divas y Marco Estuardo Ordoñez, como vocal primero y segundo respectivamente, a pesar de que fueron electos como suplentes por el Congreso.
Denuncia contra bloque dominante
Debido a los nombramientos de los magistrados, en octubre del año anterior, se presentó una denuncia en contra de Teódulo Cifuentes y de la magistrada de la CSJ, Flor de María García, señalados de abuso de autoridad por ordenar los traslados y nombramientos en las salas.
* Por Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7