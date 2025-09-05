OJ inaugura Sala de Apelaciones en Suchitepéquez

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguró la primera de las 17 Salas de Apelaciones que se habilitarán en todo el territorio nacional. La misma se encuentra ubicada en el departamento de Suchitepéquez y estará integrada por tres magistrados, de los cuales, no se dieron a conocer los nombres.
Por medio de un comunicado, el Organismo Judicial detalló que se trata de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Suchitepéquez, con sede en el municipio de Mazatenango, específicamente en la 3ª avenida y 10ª calle esquina, lotificación el Compromiso, zona 3.
Agregó que el objetivo de su instalación es garantizar el acceso a la justicia a los guatemaltecos y dar una respuesta efectiva a la población.
"La creación d este órgano jurisdiccional se estableció mediante el Acuerdo No. 01-2025 de la CSJ, con el impuso de la Cámara Penal y el apoyo del pleno de magistrados de la CSJ", detalla el documento.
Agrega que la sala estará integrada por un magistrado presidente, dos magistrados de sala, un secretario de sala, tres oficiales III, dos notificadores III, un comisario, un auxiliar de mantenimiento II y, de acuerdo a las necesidades o carga laboral, podría requerirse más personal posteriormente.