 Video muestra a tráiler circulando con llantas destruidas en plena Calle Martí
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Video muestra a tráiler circulando con llantas destruidas en plena Calle Martí

Captan a tráiler avanzando con neumáticos destruidos en una de las vías más transitadas de la capital.

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Graban a tráiler con llantas reventadas mientras avanzaba por Calle Martí., Captura de pantalla video de X.
Graban a tráiler con llantas reventadas mientras avanzaba por Calle Martí. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de apenas 13 segundos que circula en redes sociales ha generado preocupación entre automovilistas y peatones al evidenciar a un tráiler desplazándose con severos daños en sus neumáticos por la Calle Martí, una de las vías más transitadas de la capital.

En las imágenes se observa que al menos dos de las llantas traseras del contenedor estaban completamente explotadas y con los aros visiblemente deformados. A pesar de ello, el vehículo de carga pesada continuaba su marcha a una velocidad considerable, lo que representaba un riesgo evidente para otros usuarios de la vía.

Según la publicación original del video, se desconoce si el tráiler había sufrido previamente algún percance vial que provocara el daño en los neumáticos. Sin embargo, testigos aseguraron que el piloto fue alertado por otros conductores, aunque este no habría detenido la marcha ni atendido los llamados.

El hecho ha generado debate en redes sociales debido al peligro que implica que un vehículo de gran tonelaje circule en esas condiciones, especialmente en una arteria urbana con alto flujo vehicular y peatonal. En las últimas semanas, Guatemala ha registrado varios accidentes de tránsito en los que han estado involucrados vehículos de transporte pesado, algunos de ellos con saldo de personas fallecidas y heridas.

Multa por circular con llantas en mal estado 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Tránsito de Guatemala y su reglamento, todo vehículo que circule por la vía pública debe contar con llantas en condiciones de seguridad. La normativa prohíbe expresamente movilizarse con neumáticos lisos, rotos o en mal estado. Asimismo, el artículo 181.37 establece una sanción económica de Q200 por esta infracción.

Especialistas en seguridad vial advierten que circular con llantas dañadas reduce significativamente la capacidad de frenado y la estabilidad del vehículo, aumentando el riesgo de accidentes, sobre todo en superficies mojadas o a altas velocidades.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ha reiterado en diversas campañas la importancia de realizar revisiones periódicas a los vehículos, especialmente en el caso del transporte pesado, con el objetivo de prevenir incidentes y reducir la siniestralidad en las carreteras del país.

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