 Video: conductor empotra camioneta contra vivienda en zona 7
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Video capta el momento exacto en que conductor empotra camioneta contra vivienda en zona 7

Escenas impactantes muestran a mujer salir expulsada tras choque de camioneta contra vivienda.

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Camioneta fuera de control atraviesa negocio de ropa., Captura de pantalla video de X.
Camioneta fuera de control atraviesa negocio de ropa. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales muestra el instante preciso en que un conductor, presuntamente en estado de ebriedad, pierde el control de su camioneta y la empotra contra una vivienda ubicada en la colonia San Martín, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió el domingo 29 de marzo y dejó cuantiosos daños materiales, además de una persona herida.

Las imágenes, que se viralizaron horas después del incidente, evidencian la violencia del impacto. En el clip se observa cómo el vehículo se dirige a gran velocidad hacia el inmueble, donde funcionaba un negocio de venta de ropa en la parte frontal. Tras el choque, una mujer que se encontraba en el lugar, aparentemente una clienta, es expulsada por la fuerza del impacto y cae sobre la calle, generando momentos de pánico entre vecinos y testigos.

De acuerdo con residentes del sector, el conductor había protagonizado otro choque metros antes y, en su intento por huir, continuó conduciendo hasta estrellarse contra la vivienda. La camioneta no solo derribó la fachada, sino que avanzó varios metros hasta quedar dentro del inmueble, destruyendo parte de la estructura y mercadería del negocio.

@franciscomorales1800

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Traslados al Hospital Roosevelt 

Vecinos del lugar, indignados por lo ocurrido, retuvieron al automovilista en el sitio y le exigieron hacerse responsable por los daños ocasionados. Minutos después, elementos de los Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para atender la emergencia y tomar el control de la situación.

Los socorristas trasladaron a una mujer de la tercera edad que resultó herida tras el impacto hacia el Hospital Roosevelt. El conductor, quien también presentaba golpes tras el choque, fue rescatado del vehículo y llevado al mismo centro asistencial bajo custodia policial, donde quedó a disposición de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el monto total de las pérdidas materiales ni sobre posibles cargos que enfrentará el responsable. Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales, generando indignación y llamados de los usuarios a reforzar los controles contra la conducción bajo efectos del alcohol.

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