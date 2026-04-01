PNC frustra asalto y captura sospechoso en Escuintla

Un presunto asaltante fue recapturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras un operativo implementado este miércoles, 1 de abril, en la colonia Tierra Verde, municipio de Siquinalá, Escuintla, cuando intentaba cometer un nuevo hecho delictivo.
Se trata de un hombre de 20 años, conocido con el alias "Cañaña", cuya acción fue frustrada gracias a la rápida intervención de los agentes, según confirmó la institución de seguridad.
Tras su detención, las autoridades verificaron sus datos en el sistema y establecieron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y orden público.
La referida orden fue emitida el pasado 2 de marzo por un juzgado del departamento de Escuintla.
Antecedentes
De acuerdo con los registros policiales, el detenido ya había sido capturado el 13 de diciembre del año pasado, cuando fue sorprendido en flagrancia junto a otro individuo mientras asaltaban a pasajeros de un autobús de Transportes Esmeralda, en el kilómetro 101, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa.
En aquella ocasión, las autoridades le incautaron una pistola ilegal, una mochila con varios teléfonos celulares y tres granadas de fragmentación.
Las autoridades indicaron que el ahora recapturado será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para solventar su situación legal.
Mujer herida durante asalto en zona 6
Una mujer resultó herida en el marco de un hecho de violencia que se registró el pasado 17 de marzo en la 4ª calle y 20 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que se trató de un asalto.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había una persona lesionada en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en la vía pública a la víctima, de 60 años, quien presentaba lesiones causadas por arma blanca.
"Se le brindó asistencia prehospitalaria a la paciente, que presentaba una herida de consideración, de aproximadamente 20 centímetros, que abarcaba desde la frente hasta la mejilla izquierda. Fue estabilizada y trasladada de manera inmediata a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde médicos de turno continuaron brindándole la atención correspondiente", dijo José Santizo, portavoz de la institución.