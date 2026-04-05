 Apagan incendio forestal en aldea Las Conchas, zona 25
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Apagan incendio forestal en aldea Las Conchas, zona 25

Los cuerpos de rescate intervinieron para evitar que este incendio forestal afectara varias viviendas cercanas.

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El incendio ocurrió en un terreno con inclinación, lo que complicó las tareas de apagado., Bomberos Municipales.
El incendio ocurrió en un terreno con inclinación, lo que complicó las tareas de apagado. / FOTO: Bomberos Municipales.

El Cuerpo de Bomberos Municipales recibió varios llamados de alerta al teléfono 123 durante la tarde de este domingo, 5 de abril de 2026, por un incendio forestal que se produjo por causas desconocidas en un terreno vacío de la aldea Las Conchas, zona 25, de la Ciudad de Guatemala.

De inmediato, fueron despachadas unidades de emergencia que acudieron al lugar y lograron apagar las llamas, evitando que el fuego del incendio alcanzara un terreno más amplio y viviendas cercanas al sector.

Los rescatistas indicaron que sus efectivos tuvieron que usar varias herramientas manuales para lograr el control y liquidación total del incendio que alarmó a los residentes del área.

En imágenes compartidas por los rescatistas, se pudo apreciar que las lenguas de fuego eran de grandes proporciones y estaban consumiendo maleza seca en el área del siniestro.

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Incendio forestal en terreno complicado

Las fotografías compartidas también evidenciaron que el incendio forestal ocurrió en un terreno con pendiente, lo que representó un punto de dificultad para los bomberos que atendieron la emergencia.

Por este incendio forestal no se reportaron personas heridas, ni daños en viviendas, o averías en propiedades o estructuras. Los rescatistas también utilizaron mangueras de alta presión y un vehículo con diferentes herramientas.

Bomberos Municipales precisaron que la emergencia fue atendida por la Brigada Contra Incendios Forestales de es institución. En las imágenes se ven al menos cinco rescatistas trabajando en el lugar afectado.

Las tareas de apagado tardaron varios minutos y varios recursos de los cuerpos de rescate en el lugar del siniestro.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha pedido en varias ocasiones que las personas eviten realizar fogatas o quemas agrícolas en terrenos inclinados, para evitar que se generen incendios forestales.

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Varios apagafuegos se hicieron cargo del incendio forestal de la zona 25. - Bomberos Municipales.

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