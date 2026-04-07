Motorista atropella a agente en Izabal

Un agente del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó gravemente herido tras ser atropellado por un motorista que intentó evadir un operativo de control en el kilómetro 271 de la ruta CA-13, en jurisdicción de Izabal.
De acuerdo con el informe oficial, el conductor de la motocicleta ignoró la señal de alto y, en su intento por darse a la fuga, embistió al agente, dejándolo con heridas de gravedad.
Las autoridades detallaron que el vehículo no portaba placa ni tarjeta de circulación. En la motocicleta viajaban un joven de 18 años y un menor de edad.
El agente fue trasladado hacia la emergencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el referido departamento, donde permanece bajo atención médica.
Por su parte, el conductor fue llevado bajo custodia policial a un centro asistencial y se encuentra a la espera de ser puesto a disposición de un juzgado competente para solventar su situación legal.
* Le puede interesar:
Dos agentes de PNC heridos tras ser atropellados en Quetzaltenango
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos en un hecho de tránsito ocurrido el pasado 16 de marzo en el puente superior de la carretera que conduce al municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango.
Uno de los policías presentaba una lesión en el lado derecho del cuello y golpes en el rostro y el otro una posible fractura en la rótula de la rodilla derecha, además de golpes en distintas partes del cuerpo.
El cuerpo de socorro detalló que ambos pacientes fueron trasladados hacia el área de emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque para recibir atención médica.
De acuerdo con testigos en el lugar, los agentes se movilizaban en una motocicleta de la Policía Nacional Civil cuando el conductor de un vehículo particular realizó ciertas maniobras que generaron el percance. Se indicó que se les atravesó de frente, lo que provocó que perdieran el control y fueran atropellados.
Hasta ahora, no se tiene reporte del paradero del automovilista implicado. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7