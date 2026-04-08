Diputados buscan transparentar elección de rector de USAC

Diferentes diputados han tomado acciones en el marco de la búsqueda de un proceso electoral transparente para designar al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para el período 2026-2030. En ese contexto, se han hecho planteamientos ante distintas instituciones.
El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva con carácter urgente las acciones legales relacionadas con la elección de rector de la casa de estudios, al considerar que existe una crisis de legalidad que vulnera derechos constitucionales y la autonomía universitaria.
Asimismo, solicitó a la fiscal general, María Consuelo Porras, que el Ministerio Público investigue con carácter urgente las denuncias presentadas contra el actual rector de la Usac, Walter Mazariegos, y miembros del Consejo Superior Universitario por presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría General de Cuentas.
En ese sentido, el parlamentario giró los oficios respectivos a las mencionadas entidades, a la vez que señaló que la atención de estos temas es clave para garantizar la certeza jurídica y que se tenga un proceso en el marco de lo que establece la Constitución.
Por aparte, Chic anunció que también presentó ante el Ministerio de Gobernación una solicitud para que se adopten las medidas para garantizar la seguridad de la población que hará presencia durante el proceso de elección de rector en Antigua Guatemala. E instó a que se evite el uso desproporcionado de la fuerza pública en cualquier circunstancia.
Otras acciones presentadas diputados
Ante la elección del rector de la Usac, otros diputados se han pronunciado, incluidas las oficialistas Mercedes Monzón y Elena Motta, quienes presentaron una acción de amparo para solicitar la suspensión de la elección y evitar la integración de un cuerpo electoral incompleto.
Mientras que la diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq-URNG, presentó una carta dirigida al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Córdova, en la que piden se garanticen los derechos humanos en la elección de rector y que se adopten medidas legales jurídicas y administrativas para evitar un "asalto a la universidad".
"He hecho entrega de esta carta porque el defensor del pueblo debe ser una de las instituciones principales para garantizar los derechos humanos, pues hoy salta a la vista pública esas enormes violaciones a los mismos", expresó.
"Hay un usurpador que se quiere implantar nuevamente bajo mecanismos fraudulentos. Lamentablemente no hay un sistema de justicia eficiente que responda al interés de la población. Por más que haya acciones legales interpuestas, no se resuelven. Pero el PDH debe estar revisando su mandato, tanto en lo constitucional como en la ley de PDH. De oficio, el procurador debe tomar acciones de manera inmediata ante las violaciones a los derechos humanos", enfatizó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7