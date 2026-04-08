Elección Usac: Vicepresidenta hace consulta a PGN

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, expresó su preocupación por la situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), señalando que la exclusión de electores legítimos representa un debilitamiento del proceso democrático en la institución.
Su pronunciamiento surge tomando en cuenta que está en desarrollo el proceso de elección del rector de la referida casa de estudios, donde Walter Mazariegos busca su reelección, mientras estudiantes y grupos de sociedad civil denuncian posibles irregularidades para su designación.
En respuesta, la funcionaria informó que ha realizado acciones concretas para respaldar la democracia universitaria, entre estas, la presentación de una consulta formal a la Procuraduría General de la Nación sobre posibles vías de acompañamiento en favor del proceso democrático en la USAC.
Asimismo, indicó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y requirió un informe al Ministerio de Gobernación sobre las medidas de seguridad para estudiantes, docentes y egresados universitarios.
Por aparte, Herrera enfatizó que las reglas se deben respetar y que la integridad de las personas también debe ser garantizada, como parte fundamental del fortalecimiento democrático en la universidad.
Piden transparentar proceso electoral
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió el pasado martes un comunicado en el que exhorta al Estado a impedir la "consumación de un proceso viciado", al hacer referencia a las elecciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El organismo regional denunció que, de 34 cuerpos electorales, solo ocho han sido acreditados —seis de ellos afines al oficialismo—, mientras que 21 ganados por opositores permanecen excluidos bajo "meros pretextos".
La OEA indicó al Ejecutivo que la autonomía universitaria "no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas" y urgió a las cortes a resolver los amparos pendientes o recalendarizar la elección para evitar que un proceso con "nulidad en su origen" produzca efectos irreversibles.
La universidad estatal decidirá este miércoles su nuevo rector en una elección controversial, criticada por diversos sectores del país, y en la que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, ha intentado defender la institucionalidad.
Por su parte, el obispo de la Iglesia Episcopal, Ramón Ovalle, denunció en un comunicado una "clara intención de fraude". "Resulta evidente que los poderes oscuros que han copado la tricentenaria universidad pública buscan, una vez más, llevar adelante un proceso irregular", señaló el prelado.