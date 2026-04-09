Incremento en precio del pasaje en Fraijanes

Las autoridades municipales de Fraijanes, Guatemala, le dan seguimiento al tema de la tarifa del transporte de pasajeros tomando en cuenta que recientemente se han reportado incrementos en las diferentes rutas que los transportistas han justificado con el alza al precio de los combustibles.
El alcalde de la localidad, Daniel Rustrián, aseguró que el aumento no está autorizado, por lo que se iniciaron operativos para evitar el cobro excesivo. Además, señaló que se tomaron otras medidas para dar respuesta a esta problemática, entre estas, de manera preventiva se giró un cheque por Q100 mil, según dijo de sus propios fondos, para la Asociación de Transporte Extraurbano para que no se afecte a los usuarios.
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) de Fraijanes solicitaron una reunión con el Consejo Municipal, Asociación de Transporte Fraijanes Unidos, Policía Municipal de Tránsito, Juzgados de Asuntos Municipales, Policía Nacional Civil y Procuraduría de los Derechos Humanos para dar seguimiento al tema.
Se indicó que el objetivo es dialogar y buscar soluciones en relación al incremento, ya que actualmente para abordar las unidades de transporte se cobra entre Q7 y Q10 a los pasajeros, a pesar de que la tarifa establecida desde el 2023, según la ruta, es de entre Q4 y Q6.
Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasaje
La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (CATUG), que aglutina unas 400 unidades que operan principalmente en la Ciudad de Guatemala, confirmó esta semana un incremento del 60 por ciento en el precio del pasaje como medida ante el alza que se mantiene en los valores de los combustibles.
Saúl Umaña, presidente de la referida entidad, indicó que la situación que han enfrentado en las últimas semanas ha sido complicada y, aunque intentaron no impactar en los bolsillos de los usuarios, el tener que hacerles frente a los gastos elevados de operaciones se ha vuelto "insostenible" mantener la tarifa en Q5.00.
En ese sentido, el entrevistado indicó que, a partir de este martes 7 de abril, se cobran Q3.00 más a los usuarios. "El pasaje es de 8 quetzales. De la tarjeta se debitan 5, más 3 quetzales que se pagan en efectivo para abordar los autobuses", dijo.
El dirigente de los transportistas enfatizó que ya están teniendo pérdidas al seguir prestando el servicio, así que optaron por esta vía como opción para no paralizar el servicio.
Umaña enfatizó que la decisión de aplicar esta medida se debe a la por falta de respuesta de parte del Gobierno y del Legislativo.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7