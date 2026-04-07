 Transportistas urbanos aumentan 60% el precio del pasaje
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Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasaje

La Cámara de Transportistas Urbanos confirmó el aumento de Q3 al precio del pasaje. Ahora se pagan Q8 por abordar sus unidades.

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Buses del transporte urbano estacionados., Catug
Buses del transporte urbano estacionados. / FOTO: Catug

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (CATUG), que aglutina unas 400 unidades que operan principalmente en la Ciudad de Guatemala, confirmó un incremento del 60 por ciento en el precio del pasaje como medida ante el alza que se mantiene en los valores de los combustibles.

Saúl Umaña, presidente de la referida entidad, indicó que la situación que han enfrentado en las últimas semanas ha sido complicada y, aunque intentaron no impactar en los bolsillos de los usuarios, el tener que hacerles frente a los gastos elevados de operaciones se ha vuelto "insostenible" mantener la tarifa en Q5.00.

En ese sentido, el entrevistado indicó que, a partir de este martes 7 de abril, se cobran Q3.00 más a los usuarios. "El pasaje es de 8 quetzales. De la tarjeta se debitan 5, más 3 quetzales que se pagan en efectivo para abordar los autobuses", dijo.

El dirigente de los transportistas enfatizó que ya están teniendo pérdidas al seguir prestando el servicio, así que optaron por esta vía como opción para no paralizar el servicio.

Umaña enfatizó que la decisión de aplicar esta medida se debe a la por falta de respuesta de parte del Gobierno y del Legislativo, donde se han abordado ciertas propuestas para enfrentar la crisis de los combustibles, pero sin concretar ninguna disposición que permita aliviar el impacto.

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Transportistas "al borde del colapso"

Los integrantes de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (CATUG) llevaron a cabo ayer una protesta pacífica ante la crisis en el país por el aumento en el precio de los combustibles. La medida busca presionar a las autoridades ante una situación que, según la gremial, ha llevado al sector al borde del colapso operativo.

Umaña explicó que han sostenido múltiples reuniones con la municipalidad capitalina para solicitar un ajuste tarifario, pero hasta la fecha no han obtenido respuestas. "El alza desmedida del precio de los combustibles nos tiene al borde del colapso operativo", afirmó, lamentando la falta de empatía y respeto hacia los operadores. Indicó que hay inacción municipal, lo que es una de las principales razones que motivaron la marcha hacia la comuna.

La crítica también se extiende al Congreso y al Ejecutivo, con quienes CATUG ha intentado encontrar soluciones sin éxito pues, aunque ha habido acercamientos no se ha concretado ninguna medida. El presidente de la Cámara subrayó la falta de apoyo hacia los usuarios y la ciudadanía en general, ya que el problema, aunque global, requiere acciones gubernamentales para mitigar su impacto. "Se fueron de vacaciones todos los diputados, lo que deja mucho que desear", señaló, evidenciando la frustración del sector.

Los transportistas enfatizan que su objetivo no es afectar a los usuarios, que aseguró se trata en su mayoría personas de clase baja y media con salarios mínimos. Mencionó que han realizado esfuerzos considerables para evitar la paralización del servicio, pero la situación es insostenible.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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