 APG declara Socio Honorario a José Rubén Zamora
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APG declara Socio Honorario a José Rubén Zamora

La Asociación de Periodistas de Guatemala resaltó la trayectoria del periodista.

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Jose Ruben Zamora, Foto EFE
Jose Ruben Zamora / FOTO: Foto EFE

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) anunció este viernes, 10 de abril, el nombramiento del periodista José Rubén Zamora Marroquín como Socio Honorario. El anuncio se dio en el marco de la conmemoración del 79 aniversario de fundación de la entidad.

El homenaje se llevará a cabo este viernes 10 de abril a las 18:00 horas, durante una ceremonia especial en la que también se entregará el reconocimiento "Corazón Apegista" tanto a Zamora como al abogado y periodista Augusto Valenzuela Herrera.

De acuerdo con la APG, la distinción a Zamora responde a su trayectoria ética y profesional, así como a su firme defensa de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. La organización destacó además su resistencia frente a un proceso judicial que lo mantuvo privado de libertad por varios años, el cual ha sido señalado por diversas entidades como un caso de criminalización del periodismo independiente.

Zamora es fundador y expresidente del diario elPeriódico, medio reconocido por su labor de investigación y fiscalización del poder público. Su trabajo ha sido considerado un referente en el periodismo guatemalteco, marcando un antes y un después en la profesión.

El reconocimiento adquiere un valor simbólico adicional al recordar que Zamora es nieto de Clemente Marroquín Rojas, figura histórica del periodismo nacional y fundador de la APG.

A lo largo de su carrera, Zamora ha recibido múltiples premios y distinciones de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que han destacado tanto su labor informativa como su resistencia ante la censura.

La APG subrayó que este homenaje reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la solidaridad gremial y la protección del ejercicio periodístico independiente en Guatemala.

La SIP aplaude fallo judicial que libera al periodista José Rubén Zamora

Se trata de “un paso significativo en la restitución de garantías fundamentales”, manifestó la Sociedad Interamericana de Prensa.

Situación que enfrenta Zamora

El pasado 12 de febrero, una resolución judicial le concedió a Zamora el arresto domiciliario con la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y la prohibición de salir del país.

Durante su encarcelamiento, Zamora fue sometido a violaciones flagrantes y torturas de índole psicológica y física, según relató el periodista a la SIP.

En 2024, un equipo internacional de abogados, en representación de la familia de Zamora, instó al relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura a tomar medidas urgentes para proteger y asegurar la liberación del periodista.

Como consecuencia de la presión judicial, política y económica, elPeriódico se vio forzado a cesar operaciones en mayo de 2023, privando a la sociedad guatemalteca de uno de sus principales referentes del periodismo de investigación, recordó la SIP.

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