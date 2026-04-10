 Automovilista atropella a motorista y huye en zona 7
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Grabación muestra el momento exacto en que automovilista atropella a motorista y huye en zona 7

En 11 segundos video capta atropello de motorista y fuga del conductor.

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Cámara capta atropello de motorista y fuga de conductor en zona 7., Captura de pantalla video de X.
Cámara capta atropello de motorista y fuga de conductor en zona 7. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un automovilista atropella a un motorista y posteriormente se da a la fuga en la calzada Mateo Flores, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

El clip, de apenas 11 segundos, ha circulado en redes sociales y evidencia la gravedad del incidente. En las imágenes se observa cómo el conductor de un vehículo realiza un giro en "U" para retornar, sin percatarse de la proximidad del motorista.

Segundos después ocurre el fuerte impacto, que expulsa al motociclista varios metros, provocando que colisione contra otras motocicletas que se encontraban estacionadas en la vía pública.

El conductor, pese a lo violento del choque, no se detiene para auxiliar a la víctima y huye del lugar, lo que ha generado indignación entre usuarios que han visto el video.

Motorista fue trasladado al IGSS

De acuerdo con la denuncia, el presunto responsable sería el conductor de un vehículo color gris con placas de circulación P-209BWT, señalado de haber provocado el accidente el pasado 8 de abril.

También se indicó que el motorista se conducía a excesiva velocidad, lo que habría influido en la magnitud del impacto. No obstante, serán las autoridades las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

Se confirmó que el motociclista resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura del conductor involucrado en este hecho.

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