Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

Vecinos de la colonia Lo De Fuentes, en la zona 11 capitalina, llamaron alarmados a los números de emergencia 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales y al 122 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, durante la madrugada de este sábado, 11 de abril de 2026, para reportar un incendio estructural en ese lugar.
Bomberos Municipales confirmaron que al llegar encontraron un depósito de tarimas de madera y plástico que ardía en llamas, por lo que coordinaron las acciones necesarias para suprimir la emergencia, evitando que las llamas llegaran a otras viviendas.
"Debido a la inmediata respuesta de unidades contra incendios, Bomberos Municipales realizaron un trabajo conjunto y coordinado con Bomberos Voluntarios para apagar las llamas y asegurar el perímetro", informaron los socorristas acerca del siniestro en la colonia Lo De Fuentes.
Vecinos preocupados salieron a las calles para observar el trabajo de los rescatistas, esperando que el fuego no alcanzara otras viviendas cercanas, en donde dormían varias familias del sector de Lo De Fuentes.
Imágenes compartidas desde el lugar del siniestro mostraron cómo los rescatistas y vecinos unieron esfuerzos para extender mangueras de alta presión en el sector, para atacar las llamas desde distintos lugares, para minimizar los riesgos.
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Almacén de tarimas era de láminas
Durante el procedimiento se pudo constatar que el almacén en el que eran resguardadas las tarimas de madera y plástico estaba construido a base de vigas de madera y paredes de lámina, por lo que los rescatistas tuvieron que retirar algunas piezas de zinc para poder ingresar y combatir las llamas.
De este incendio estructural no se reportaron personas afectadas con quemaduras de primero o segundo grado. En el lugar únicamente se registraron pérdidas materiales, aunque los costos no han sido estimados por los propietarios, quienes tampoco pudieron contar cuál fue el origen del incendio.