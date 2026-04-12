MINDEF establece medidas tras incidente cibernético

El Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) definió varias medidas tras el incidente cibernético que afectó la institución el pasado viernes. En un comunicado emitido este domingo, 12 de abril de 2026, la cartera de la defensa aseguró que "se han activado los protocolos técnicos y administrativos correspondientes".
El MINDEF aseguró que las acciones tienen el propósito de preservar el orden, evitar contratiempos y asegurar una atención eficiente. Para ese efecto, las autoridades dispusieron seis recomendaciones dirigidas a la población que requiere los servicios de esta entidad.
En primer lugar, el MINDEF pidió atender únicamente comunicaciones oficiales. "Los usuarios serán contactados de forma progresiva, conforme a los protocolos vigentes", aseguró el ministerio.
"Ninguna licencia o tenencia quedará sin su respectiva reposición", informaron las autoridades. Al mismo tiempo, la institución de la defensa indicó a los usuarios que se contactarán por medio de los siguientes números de teléfono:
- 5042-8415
- 5042-7412
- 5042-8391
- 5042-8425
- 5042-8459
- 5042-8487
- 5042-8479
- 5042-8465
- 5042-8427
- 5042-7395
Piden no asistir sin cita
En el comunicado, las autoridades de la cartera de la Defensa pidieron "abstenerse de acudir sin citación previa".
No es necesario presentarse a las instalaciones para trámites de reposición sin notificación oficial", aseguraron.
Asimismo, el MINDEF pidió verificar la información en canales oficiales, asegurando que "toda comunicación válida será emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional y la DIGECAM, mediante los canales oficiales".
Instaron a prevenir posibles actos de fraude. "Ninguna autoridad solicitará pagos, datos personales o gestiones urgentes por medios no oficiales", indicaron.
En ese orden, establecieron que "los trámites de reposición no tendrán costo" y por ello solicitaron "no proporcionar datos a terceros, ni atender solicitudes provenientes de medios no institucionales".
El MINDEF pidió cumplir con los procedimientos
Se implementará un mecanismo ordenado, escalonado y transparente para la atención de los usuarios, el cual estará disponible en la página web de la DIGECAM", aclararon.
La entidad pidió evitar la difusión de información no verificada, así como evitar la propagación de rumores que afecten el adecuado desarrollo de los procesos institucionales y administrativos.
El MINDEF reiteró su compromiso con la seguridad, la transparencia y la adecuada atención a la población guatemalteca.