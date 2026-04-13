 Conductor ebrio siembra el caos en ruta al Atlántico
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Conductor ebrio siembra el caos en ruta al Atlántico y queda grabado en video

Zigzagueando, ebrio y contra la vía, automovilista casi provoca tragedia en ruta al Atlántico.

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Video viral exhibe a conductor ebrio en ruta al Atlántico., Captura de pantalla video de X.
Video viral exhibe a conductor ebrio en ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un piloto de tráiler grabó el momento exacto en el que un automovilista, aparentemente en estado de ebriedad, ponía en riesgo a decenas de conductores en la ruta al Atlántico, antes de llegar al cruce de Morales, Izabal. El video, que luego fue publicado en redes sociales, se volvió viral por la peligrosidad de la escena.

En el clip, de un minuto con diez segundos de duración, se observa a un vehículo de color blanco desplazándose de manera errática en una carretera de doble vía. El conductor zigzaguea constantemente, invade el carril contrario y, en varias ocasiones, está a punto de provocar choques frontales con otros automotores, incluida una ambulancia de los Bomberos Voluntarios.

Según se aprecia en las imágenes, el automovilista recorrió al menos un kilómetro en sentido contrario, obligando a varios conductores a salirse de la vía para evitar una tragedia. A pesar del alto riesgo, no se reportaron accidentes durante ese trayecto.

Sin embargo, metros más adelante, el conductor ebrio terminó impactando con la parte trasera de un furgón. El choque fue leve y, de acuerdo con lo evidenciado en el video, no dejó personas gravemente heridas.

Ausencia de autoridades de tránsito

Otro aspecto que ha generado críticas es la ausencia de autoridades de tránsito durante el recorrido. En ningún momento se observa presencia del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ni de la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Ese mismo día, la PNC informó en redes sociales sobre operativos de control en la ruta al Atlántico, incluyendo verificación de documentos y sanciones a infractores. No obstante, en el tramo donde ocurrió el incidente no había presencia policial, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la efectividad de estos operativos.

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