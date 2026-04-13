Tránsito complicado por presencia de vehículos con fallas

La jornada de este lunes, 13 de abril, ha comenzado con complicaciones para el tránsito debido a la presencia de vehículos con desperfectos mecánicos que permanecen obstaculizando el paso en diferentes sectores, principalmente en áreas de la Ciudad de Guatemala y el municipio de Villa Nueva. Las autoridades les dan seguimiento a las emergencias.
Se reportó que un vehículo de transporte de carga se quedó varado en la calzada Aguilar Batres y 34 calle de la zona 12. Afectó este punto y áreas aledañas, por lo que se intervino de inmediato para poder gestionar las acciones que permitieran movilizarlo.
"Este hecho genera un fuerte impacto en el tránsito para las personas que se dirigen por la ruta CA-9, Villa Lobos y la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección a El Trébol", explicó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Aunque después de varios minutos se confirmó el retiro del referido obstáculo, la carga vehicular permanece, por lo que se hizo un llamado a los usuarios a tener precaución al circular por el tramo.
La PMT de Villa Nueva informó que un tráiler con desperfectos mecánicos se encuentra obstaculizando uno de los carriles en el kilómetro 28 de la carretera que conduce desde Bárcenas hacia Milpas Altas. Señaló que ya se están coordinando las acciones para movilizarlo.
Situación similar se observa en el kilómetro 18.5 de la ruta CA-9, con dirección hacia el sur de la Ciudad de Guatemala. Un tráiler permanece obstaculizando el carril derecho, por lo que se colocó señalización para evitar mayores inconvenientes.
Santos explicó que los agentes de la PMT están coordinando una grúa para movilizar el obstáculo y poder liberar lo antes posible la referida vía.