 Pelea entre pilotos de buses en plena calzada Roosevelt
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Video muestra violenta pelea entre pilotos y ayudantes de buses en plena calzada Roosevelt

Por un pasajero, cuatro hombres protagonizan violenta riña en la Roosevelt.

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Pilotos y ayudantes se van a los golpes., Captura de pantalla video de X.
Pilotos y ayudantes se van a los golpes. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de apenas 10 segundos que circula en redes sociales evidencia el momento en que pilotos y ayudantes de dos buses extraurbanos protagonizan una violenta pelea en la calzada Roosevelt y 1a. avenida, zona 7 capitalina.

En el breve clip se observa a cuatro hombres enfrentándose a golpes en plena vía pública, ante la mirada de transeúntes y usuarios del transporte colectivo que presenciaban la escena con sorpresa. El incidente, ocurrido en una de las arterias más transitadas de la ciudad, generó alarma entre quienes se encontraban en el sector.

¿Por qué se originó la pelea? 

De acuerdo con el director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, el altercado se originó tras una discusión entre los involucrados por captar a un pasajero.

El funcionario detalló que, pese a la violencia del enfrentamiento, no se reportaron personas heridas como resultado de la riña.

Asimismo, indicó que la situación fue controlada tras la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron al lugar para restablecer el orden. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas detenidas por este hecho.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la conducta de los trabajadores del transporte público y los riesgos que este tipo de incidentes representa para pasajeros y peatones.

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