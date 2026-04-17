 Decomisan ilícitos tras requisa en cárcel de Chimaltenango
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Decomisan drogas, dinero y objetos prohibidos en cárcel de Chimaltenango

La requisa se llevó a cabo en el marco de la estrategia implementada por las autoridades de Gobernación para evitar el ingreso de ilícitos y fortalecer la seguridad.

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Objetos decomisados en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango., Mingob
Objetos decomisados en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango. / FOTO: Mingob

Las autoridades confirmaron este viernes, 17 de abril, que durante una requisa en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres del departamento de Chimaltenango fue localizada una variedad de objetos prohibidos y sustancias presuntamente ilícitas.

El operativo estuvo a cargo de guardias del Sistema Penitenciario (SP), que trabajaron apoyados por la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala para inspeccionar distintos sectores de la prisión. Como resultado, los equipos de seguridad decomisaron drogas, dinero en efectivo y artículos que no están permitidos dentro de la cárcel.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional implementada por las carteras de Gobernación y Defensa para reforzar los controles y reducir los privilegios que algunos reclusos obtienen de manera ilegal.

Objetos decomisados durante la requisa

En el operativo, las autoridades decomisaron lo siguiente:

  • 18 colmillos con supuesta cocaína
  • 120 cajetillas de cigarrillos
  • 60 objetos punzocortantes
  • Un teléfono móvil
  • Una caja con hojas de afeitar
  • 100 encendedores
  • 33 aparatos de sonido
  • 6 televisores
  • 10 extensiones eléctricas
  • 2 controles para videojuegos
  • 3 frascos con supuesto alcohol
  • 3 pipas para consumo de droga
  • Una lata de cerveza
  • Un octavo de licor
  • 2 relojes
  • Una sierra
  • Q600 en efectivo
  • Otros objetos de tenencia no autorizada

Refuerzo en la seguridad penitenciaria

Las requisas implementadas por las autoridades guatemaltecas buscan frenar el ingreso de productos ilícitos y mantener la disciplina dentro de los centros de detención. Este tipo de intervenciones permiten identificar y eliminar posibles privilegios que puedan disfrutar las personas privadas de libertad, lo que podría significar riesgos para la integridad y la gestión interna del centro.

El operativo implementado en Chimaltenango forma parte de una política de seguridad nacional que incluye mayor vigilancia, control del acceso y la colaboración constante entre distintas fuerzas de seguridad.

Como parte de estos esfuerzos, periódicamente se desarrollan operativos de inspección en las prisiones. Estas medidas, según las autoridades, ayudan a prevenir delitos organizados y limitar las actividades ilícitas que a menudo se planifican desde el interior de los recintos.

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