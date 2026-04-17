Comisionados Debaten Más de 7 Horas la Calificación de Villeda

El avance de la evaluación de los expedientes de los aspirantes a Fiscal General, para el periodo 2026-2030, se vio afectado debido a la falta de concensos en la acreditación de la experiencia profesional del candidato Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación.
Con más de dos periodos de recesos y extensos debates sobre el registro en la Corte Suprema de Justicia, los comisionados cumplen ya 12 horas de trabajo, durante la jornada de este viernes, 17 de abril, de entre las cuales más de 9 se han centrado en el perfil de Villeda, el aspirante número 56 en la lista de expedientes.
De manera preliminar, Villeda obtuvo una calificación de 41.86 puntos, ya que no le fue acreditada su experiencia como juzgador. No obstante, a pesar de al menos dos votaciones, los comisionados no han dado su voto para registrar dicha ponderación.
Para las 21 horas se volvió a realizar una votación y al no haberse conseguido la cantidad mínima, se propuso posponer el trabajo de la comisión postuladora.