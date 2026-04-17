 Previa Costa Riva vs. Guatemala, Clasificatorias W Concacaf
Deportes

Guatemala sueña con lograr el boleto al Premundial en Costa Rica

Las dirigidas por Karla Maya necesitan ganar sí o sí este sábado en San José para seguir en camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA Femenina del próximo año.

Compartir:
Selección mayor femenina de Guatemala
Selección mayor femenina de Guatemala / FOTO: FFG

Con grandes figuras del balompié local e internacional, entre ellas, María Monterroso, Dina Polanco, Andrea Álvarez, Aisha Solorzano, Ana Lucía Martínez, Savianna Gómez, Jemery Myvett y Lesli Ramírez, la Selección Nacional mayor femenina de Guatemala buscará ante su similar de Costa Rica el boleto al Premundial de Concacaf 2027. Para ello, la "Bicolor" deberá ganar sí o sí en San José de Costa Rica.

Se llegó a la última fecha de la fase del grupo C de las Clasificatorias W Concacaf 2025-2026, el cual otorga un boleto al ganador del sector al Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial), certamen donde estarán en juego boletos a la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2027 y para el Torneo Olímpico de futbol femenino de Los Ángeles 2028.

No hay mañana para Guatemala. Las dirigidas por Karla Maya deben vencer a Costa Rica en el estadio Nacional de San José por cualquier marcador para arrebatarle ese primer lugar, el cual ganaron luego de su victoria 21-0 ante Islas Caimán el pasado 10 de abril.

Karla Maya: “Queremos hacer historia y cerrar con broche de oro”

La Selección de Guatemala busca triunfo ante Costa Rica este sábado para clasificar al Premundial de Concacaf.

Así llegan las selecciones

Costa Rica y Guatemala suman 9 puntos cada selección, luego de tres triunfos importantes:

  • Guatemala derrotó 4-1 a Bermudas, 6-0 a Granada y 0-13 a Islas Caimán. Este sábado cierra de visita en Costa Rica
  • Costa Rica le ganó 0-8 a Bermudas, 1-2 a Granada y 21-0 a Islas Caimán. Mañana juega ante Guatemala por el liderato del grupo

Detalles del partido

  • Costa Rica vs. Guatemala (femenino)  
  • Estadio Nacional de San José en Costa Rica
  • Horario: 18:00 horas de Guatemala
  • Torneo: Clasificatorias W Concacaf 2025-2026
  • Objetivo: Ganar el grupo C y avanzar al Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial)
“Solo nos sirve ganar”: Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Rica

Guatemala se juega todo ante Costa Rica en San José. “Es el partido más importante en mucho tiempo”, dijo Ana Lucía Martínez, en un duelo donde solo sirve ganar.

Premundial 2027

El Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial) será la duodécima edición del torneo organizado por la Concacaf. El torneo final se jugará en una sede por confirmar en noviembre de 2026.

El Premundial servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2027 y para el Torneo Olímpico de futbol femenino de Los Ángeles 2028.

La Concacaf dispone de cuatro plazas directas al Mundial femenino de Brasil 2027 y dos más al repechaje intercontinental. Para los Juegos Olímpicos, tres equipos clasificarán y serán los representantes de la confederación, además de Estados Unidos, quien clasificó en calidad de anfitriona.

Foto embed
Nómina oficial de Guatemala para medirse a Costa Rica - FFG

En Portada

Hospital Roosevelt reporta incremento de menores con síntomas de sarampiónt
Nacionales

Hospital Roosevelt reporta incremento de menores con síntomas de sarampión

12:46 PM, Abr 17
Ministro de Gobernación obtiene calificación preliminar de 41.86; postuladora solicita nuevas certificacionest
Nacionales

Ministro de Gobernación obtiene calificación preliminar de 41.86; postuladora solicita nuevas certificaciones

01:12 PM, Abr 17
Banderas negras y consignas: Pueblos indígenas exigen candidatos honorables para el MPt
Nacionales

Banderas negras y consignas: Pueblos indígenas exigen candidatos "honorables" para el MP

11:25 AM, Abr 17
Guatemala sueña con lograr el boleto al Premundial en Costa Ricat
Deportes

Guatemala sueña con lograr el boleto al Premundial en Costa Rica

04:42 PM, Abr 17
Así se desarrollará la emocionante fecha 21 del Clausura 2026t
Deportes

Así se desarrollará la emocionante fecha 21 del Clausura 2026

02:01 PM, Abr 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos