Previa Costa Riva vs. Guatemala, Clasificatorias W Concacaf

Con grandes figuras del balompié local e internacional, entre ellas, María Monterroso, Dina Polanco, Andrea Álvarez, Aisha Solorzano, Ana Lucía Martínez, Savianna Gómez, Jemery Myvett y Lesli Ramírez, la Selección Nacional mayor femenina de Guatemala buscará ante su similar de Costa Rica el boleto al Premundial de Concacaf 2027. Para ello, la "Bicolor" deberá ganar sí o sí en San José de Costa Rica.
Se llegó a la última fecha de la fase del grupo C de las Clasificatorias W Concacaf 2025-2026, el cual otorga un boleto al ganador del sector al Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial), certamen donde estarán en juego boletos a la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2027 y para el Torneo Olímpico de futbol femenino de Los Ángeles 2028.
No hay mañana para Guatemala. Las dirigidas por Karla Maya deben vencer a Costa Rica en el estadio Nacional de San José por cualquier marcador para arrebatarle ese primer lugar, el cual ganaron luego de su victoria 21-0 ante Islas Caimán el pasado 10 de abril.
Así llegan las selecciones
Costa Rica y Guatemala suman 9 puntos cada selección, luego de tres triunfos importantes:
- Guatemala derrotó 4-1 a Bermudas, 6-0 a Granada y 0-13 a Islas Caimán. Este sábado cierra de visita en Costa Rica
- Costa Rica le ganó 0-8 a Bermudas, 1-2 a Granada y 21-0 a Islas Caimán. Mañana juega ante Guatemala por el liderato del grupo
Detalles del partido
- Costa Rica vs. Guatemala (femenino)
- Estadio Nacional de San José en Costa Rica
- Horario: 18:00 horas de Guatemala
- Torneo: Clasificatorias W Concacaf 2025-2026
- Objetivo: Ganar el grupo C y avanzar al Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial)
Premundial 2027
El Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial) será la duodécima edición del torneo organizado por la Concacaf. El torneo final se jugará en una sede por confirmar en noviembre de 2026.
El Premundial servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2027 y para el Torneo Olímpico de futbol femenino de Los Ángeles 2028.
La Concacaf dispone de cuatro plazas directas al Mundial femenino de Brasil 2027 y dos más al repechaje intercontinental. Para los Juegos Olímpicos, tres equipos clasificarán y serán los representantes de la confederación, además de Estados Unidos, quien clasificó en calidad de anfitriona.