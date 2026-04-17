 Microbús cae a barranco en ruta Chimaltenango - Quiché
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Tragedia en ruta ChimaltenangoQuiché: microbús cae a barranco y deja personas fallecidas

Los cuerpos de socorro trasladaron a nueve heridos hacia el hospital local.

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., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este viernes, 17 de abril, en el kilómetro 125 de la ruta que comunica Tecpán Guatemala, Chimaltenango, con Santo Tomás Chiché, Quiché, cuando un microbús que transportaba a varias personas cayó al fondo de un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que en el área se encuentran trabajando los socorristas provenientes de las estaciones de Tecpán, Santo Tomás Chiché, San Pedro Jocopilas y Chichicastenango.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia y, tras varios minutos de trabajo, lograron rescatar a nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Regional de Quiché.

Como consecuencia de este percance también se confirmó el fallecimiento de tres personas que, hasta el momento, no han sido establecidas.

Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona para verificar si puede haber más víctimas y completar las labores de recuperación.

Las causas de este accidente no han sido establecidas. La Policía Nacional Civil acudió al lugar para resguardar el área, mientras que el Ministerio Público se desplaza para poder iniciar con las diligencias correspondientes.

Accidentes dejaron 375 fallecidos en primeros meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en los primeros dos meses de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.

Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidentes se realizan operativos en los cuales se impusieron más de 24 mil sanciones en el referido período por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.

"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.

La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes se ejecutaron con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, entre enero y febrero sumaron un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones identificaron más de 44 mil vehículos e igual número de personas.

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