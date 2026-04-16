Video. Motorista fallece tras accidente en ruta al Pacífico

Un motorista murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 16 de abril, en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala. El hecho ocurrió en el tramo con dirección hacia el departamento de Escuintla.
Los cuerpos de socorro informaron que fueron notificados con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato movilizaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el referido punto a un hombre sobre la cinta asfáltica. Presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo y, al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
"El paciente presentaba trauma y se encontraba fallecido, por lo que el oficial a cargo de atender esta emergencia procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes para los procedimientos de rigor", dijo Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios.
Hasta el momento, el motorista no ha sido identificado. Las autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y gestionar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se procederá también a constatar su identidad.
Video capta accidente
El incidente vial en el que perdió la vida el motorista fue captado por cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector. La grabación ha circulado en las redes sociales y ha generado consternación en la población.
En las imágenes se observa el momento en el que el conductor circula en el carril derecho, justo atrás de un camión y cerca de la línea divisoria de los carriles. Al acercarse al referido vehículo de carga, de repente pierde el equilibrio por razones no establecidas, aunque no se descarta que haya colisionado con el mismo, lo que genera que caiga sobre la carretera.
Lamentablemente, la persona cayó en el carril izquierdo y en ese momento se desplazaba un tráiler cuyo conductor ya no logra frenar por la poca distancia y el corto tiempo en el que todo ocurrió. De esta manera, el motociclista es atropellado y minutos después se confirmó su fallecimiento en el lugar.