 Múltiple choque en en ruta al Atlántico deja chofer herido
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Múltiple choque en kilómetro 112 de ruta al Atlántico deja chofer herido

Provial reportó que al menos cinco vehículos estuvieron involucrados en el múltiple choque en el área de Usumatlán, Zacapa.

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El accidente causó heridas en el conductor de un camión cargado con melones., Captura de pantalla.
El accidente causó heridas en el conductor de un camión cargado con melones. / FOTO: Captura de pantalla.

Un múltiple choque se registró en el kilómetro 112 de ruta al Atlántico, en el municipio de Usumatlán, Zacapa, dejando como saldo preliminar un conductor herido y daños materiales en al menos cinco vehículos, reportó la Dirección de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV).

De acuerdo con la Dirección de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial), el múltiple choque en ruta al Atlántico generó complicaciones en la circulación vehicular durante varios minutos en el sector.

Medios locales mostraron cómo varios rescatistas de la localidad trabajaron en el área, rescatando al piloto de un camión de carga, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos de su unidad tras el accidente de tránsito.

Mientras tanto, Provial CIV reportó que la múltiple colisión bloqueó el paso por algunos momentos en el área, pero finalmente los vehículos fueron movilizados para permitir el paso por la ruta. Según imágenes desde el lugar del accidente, el camión donde viajaba el chofer afectado iba cargado con varios melones.

Medios locales informaron que el herido en el accidente fue identificado como Carlos Daniel Mayorga, de 26 años de edad. Asimismo, los comunicadores del área narraron que el afectado es residente del municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, departamento de El Progreso.

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Cabina de camión destrozada tras múltiple colisión

Los rescatistas del área sacaron al lesionado de la cabina del camión, que quedó totalmente destrozada, y luego lo transportaron con sirena abierta hasta la sala de emergencias que se úbica en el Hospital Regional de Zacapa.

Según los rescatistas, el chofer sufrió una fractura en la pierna derecha y golpes en distintas partes del cuerpo.

Imágenes compartidas en redes sociales, mostraron que el camión impactó en la parte trasera de un furgón de tráiler. Las autoridades investigan las causas del hecho.

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