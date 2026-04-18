 Capturan a dos presuntos sicarios entre las zonas 6 y 18
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Capturan a dos presuntos sicarios en el límite entre las zonas 6 y 18

Según la PNC, los detenidos fueron copados tras una persecución, luego del asesinato de una persona en la zona 6 capitalina.

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Los hombres fueron detenidos tras una persecución, desde la zona 6 capitalina., PNC
Los hombres fueron detenidos tras una persecución, desde la zona 6 capitalina. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este sábado, 18 de abril de 2026, la captura de dos presuntos pandilleros del Barrio 18, quienes serían los presuntos sicarios responsables de un ataque armado en el que murió un hombre y otros dos resultaron heridos en la zona 6 capitalina. La Policía Nacional Civil (PNC) describió que la aprehensión se ejecutó en un río de aguas negros que delimita las zonas 6 y 18, porque los ahora detenidos escaparon en esa dirección.

Los detenidos fueron encontrados con varios ilícitos que les fueron decomisados. Entre los objetos encontrados la PNC reportó dos armas de fuego, calibre 9 milímetros con cargadores y 20 municiones para fusil. Asimismo, los uniformados hallaron un chaleco antibalas.

La PNC reportó que estos detenidos son los presuntos responsables de quitarle la vida a un hombre y de herir a otros dos más en zona 6. Cuerpos de socorro reportaron que este hecho armado ocurrió en la 24 avenida y 17 calle de la zona 6, dentro de unas canchas deportivas comunitarias.

Bomberos Municipales informaron que uno de los heridos fue trasladado a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y otro fue llevado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

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Alarma en la zona 6 por hecho armado

Bomberos Municipales recibieron varios llamados de vecinos alarmados, quienes reportaron el ataque armado en la citada dirección. Los paramédicos llegaron al lugar y aseguraron haber encontrado a la víctima mortal, de unos 25 años, quien ya no contaba con signos vitales.

"A pesar de las maniobras de RCP, uno de ellos no sobrevivió", lamentaron los rescatistas tras cubrir la emergencia.

Asimismo, los socorristas indicaron que los heridos tienen edades entre los 20 y 25 años. El escenario del crimen quedó al resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC) y de fiscales del Ministerio Público.

La PNC informó que los dos capturados, sospechosos de este incidente armado, fueron llevados hacia la Torre de Tribunales para que un juez de turno les haga saber los motivos de su detención.

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El ataque armado ocurrió en una cancha deportiva de la zona 6 capitalina. - Bomberos Municipales.

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