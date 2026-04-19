 Accidentes viales dejan 696 fallecidos en lo que va del año
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Accidentes viales dejan 696 fallecidos en lo que va del año

Según los registros del Departamento de Tránsito de la PNC, la motocicleta sigue siendo el vehículo con mayor siniestrabilidad.

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Las autoridades hicieron un llamado a manejar con precaución por las lluvias que afectan una parte del país., Tránsito PNC.
Las autoridades hicieron un llamado a manejar con precaución por las lluvias que afectan una parte del país. / FOTO: Tránsito PNC.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en lo que va del año, se han registrado 2 mil 659 accidentes de tránsito, que han dejado 696 personas fallecidas y 2 mil 814 lesionadas a nivel nacional.

Según la entidad, las motocicletas continúan siendo el tipo de vehículo con mayor incidencia en los accidentes de tránsito. La vocera de esta institución, Brenda Santizo, informó que los incidentes con estos vehículos de dos ruedas representan el 52% de los casos de incidencia vial.

Según Santizo, el 15% de los motoristas no respetan los semáforos y el 25.5% utiliza el teléfono móvil mientras conduce, lo que constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de accidentes de tránsito.

Santizo resaltó que las autoridades han realizado más de 3 mil 200 operativos de prevención, identificado a más de 91 mil 600 personas y consignado por lo menos 812 licencias de conducir, por incumplir las normas de tránsito.

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Accidentes más frecuentes

Santizo precisó que las colisiones y los atropellos son los accidentes de tránsito más comunes en el país, por diferentes causas. Asimismo, la comunicadora indicó que, desde el año 2021, el parque vehicular de motocicletas crece un 13% al año en el territorio nacional.

Para evitar accidentes de tránsito, las autoridades pidieron no exceder los limites de velocidad, no viajar con sobre carga de pasajeros o paquetes y utilizar equipo de protección como casco, coderas y rodilleras, entre otros.

A manera de prevención, el Departamento de Tránsito de la PNC anunció que realiza varios operativos en distintos lugares de la capital y en carreteras del país para evitar carreras clandestinas. Las autoridades informaron que en las acciones que realizan también hacen pruebas de alcoholemia, para evitar que los conductores que beben sigan manejando en estado de ebriedad.

En las últimas horas, las autoridades reportaron que un motorista tuvo que ser consignado y llevado hacia la Torre de Tribunales por conducir en estado de ebriedad. El detenido fue sorprendido en la Avenida Las Américas, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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