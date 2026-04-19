 Rescatan iguana en vivienda de la carretera al Atlántico
Nacionales

Rescatan iguana en vivienda de la carretera al Atlántico

Vecinos de una vivienda de la colonia Panorámicas del Atlántico pidieron ayuda a los bomberos por la visita de una iguana.

Compartir:
El reptil tomó por sorpresa a los residentes de la ruta al Atlántico. , Captura de pantalla.
El reptil tomó por sorpresa a los residentes de la ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla.

Residentes de una vivienda de la colonia Panorámicas del Atlántico llamaron al teléfono 122 para pedir ayuda a los Bomberos Municipales, por el hallazgo de una iguana. Rescatistas del casco rojo llegaron hasta el lugar y confirmaron que el reptil había ingresado al inmueble, sorprendiendo a los habitantes.

Los habitantes del inmueble no dieron detalles de cómo habría ingresado el animal a su residencia. Bomberos Municipales compartieron un video en el que mostraron que el ejemplar fue hallado en las gradas de la casa.

Los rescatistas indicaron que se trata de una iguana común, que fue capturada de manera controlada dentro de la casa. Posteriormente, los rescatistas hicieron las gestiones necesarias para llevar el réptil hacia una zona alejada del entorno urbano y liberarla en un bosque.

De esa manera, los rescatistas garantizaron un hábitat adecuado para la iguana, evitando así que tengan contacto con personas que no están acostumbradas a estos avistamientos, explicó el oficial José Santizo, vocero de los Bomberos Municipales.

En otras noticias consulte: Accidentes viales dejan 696 fallecidos en lo que va del año

Accidentes viales dejan 696 fallecidos en lo que va del año

Según los registros del Departamento de Tránsito de la PNC, la motocicleta sigue siendo el vehículo con mayor siniestrabilidad.

Iguana liberada en zona boscosa

En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar como el réptil fue tomado por los bomberos, para luego ser liberado en el bosque. Los rescatistas trasladaron el ejemplar dentro de un saco adecuado, para posteriormente liberarla en un área con bastante vegetación.

El video de los rescatistas mostró como el animal corrió hacia el área verde, luego de que los bomberos a cargo la soltaran y dejaran en libertad.

¿Qué hacer en caso de encontrar una iguana en casa?

Sitios especializados indican que encontrar una iguana es muy común en zonas geográficas con clima cálido. En caso de encontrar una, expertos en fauna silvestre recomiendan guardar la calma, respetar la distancia prudencial con el animal y no acorralarlo.

Además, indicaron que no es correcto alimentar a estos reptiles, porque pueden perder el miedo a los humanos. Asimismo, solicitaron respetar su entorno, sobre todo si son encontradas en un árbol, un jardín o cerca del agua.

Sitios especializados agregan que es necesario extremar precauciones si la iguana es de grandes proporciones, si está en época de apareamiento o si muestran señales de estar en una posición defensiva.

Foto embed
Los rescatistas liberaron la iguana en una zona boscosa. - Bomberos Municipales.

En Portada

Encapuchados bloquean ingreso a la USAC en el Periféricot
Nacionales

Encapuchados bloquean ingreso a la USAC en el Periférico

04:49 PM, Abr 19
Cobán supera a Achuapa en un partido marcado por lesiones en la porteríat
Deportes

Cobán supera a Achuapa en un partido marcado por lesiones en la portería

05:04 PM, Abr 19
Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1t
Nacionales

Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1

11:23 AM, Abr 19
Ataque durante grabación de Sin senos sí hay paraíso deja dos fallecidost
Farándula

Ataque durante grabación de "Sin senos sí hay paraíso" deja dos fallecidos

01:51 PM, Abr 19
Nicolás Martínez a un paso de ganar su tercer título de goleo consecutivo t
Deportes

Nicolás Martínez a un paso de ganar su tercer título de goleo consecutivo

04:27 PM, Abr 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos