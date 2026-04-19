Rescatan iguana en vivienda de la carretera al Atlántico

Residentes de una vivienda de la colonia Panorámicas del Atlántico llamaron al teléfono 122 para pedir ayuda a los Bomberos Municipales, por el hallazgo de una iguana. Rescatistas del casco rojo llegaron hasta el lugar y confirmaron que el reptil había ingresado al inmueble, sorprendiendo a los habitantes.
Los habitantes del inmueble no dieron detalles de cómo habría ingresado el animal a su residencia. Bomberos Municipales compartieron un video en el que mostraron que el ejemplar fue hallado en las gradas de la casa.
Los rescatistas indicaron que se trata de una iguana común, que fue capturada de manera controlada dentro de la casa. Posteriormente, los rescatistas hicieron las gestiones necesarias para llevar el réptil hacia una zona alejada del entorno urbano y liberarla en un bosque.
De esa manera, los rescatistas garantizaron un hábitat adecuado para la iguana, evitando así que tengan contacto con personas que no están acostumbradas a estos avistamientos, explicó el oficial José Santizo, vocero de los Bomberos Municipales.
En otras noticias consulte: Accidentes viales dejan 696 fallecidos en lo que va del año
Iguana liberada en zona boscosa
En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar como el réptil fue tomado por los bomberos, para luego ser liberado en el bosque. Los rescatistas trasladaron el ejemplar dentro de un saco adecuado, para posteriormente liberarla en un área con bastante vegetación.
El video de los rescatistas mostró como el animal corrió hacia el área verde, luego de que los bomberos a cargo la soltaran y dejaran en libertad.
¿Qué hacer en caso de encontrar una iguana en casa?
Sitios especializados indican que encontrar una iguana es muy común en zonas geográficas con clima cálido. En caso de encontrar una, expertos en fauna silvestre recomiendan guardar la calma, respetar la distancia prudencial con el animal y no acorralarlo.
Además, indicaron que no es correcto alimentar a estos reptiles, porque pueden perder el miedo a los humanos. Asimismo, solicitaron respetar su entorno, sobre todo si son encontradas en un árbol, un jardín o cerca del agua.
Sitios especializados agregan que es necesario extremar precauciones si la iguana es de grandes proporciones, si está en época de apareamiento o si muestran señales de estar en una posición defensiva.