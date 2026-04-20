 Árbol se desploma en zona 14
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Árbol se desploma y cae sobre área vehicular en zona 14

Personal de PMT hace las gestiones en el área para liberar el paso vehicular lo antes posible.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un árbol se desplomó en horas de la madrugada de este lunes, 20 de abril, en la 5ª avenida y 18 calle de la zona 14, Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento a este incidente debido a que cayó sobre la vía pública y obstaculiza el paso vehicular.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que ya se envió apoyo municipal al sector. Mientras tanto, solicitó precaución a los usuarios para que tomen en cuenta el cierre del tramo como consecuencia de esta emergencia.

También se coordinó con empresas de fibra óptica, telefonía y de la empresa eléctrica para llevar a cabo las diligencias respectivas, pues estas estructuras e instalaciones sufrieron daños en el marco del incidente.

Incidentes impactan en el tránsito

Durante horas de la mañana se reportaron diferentes incidentes que afectaron la circulación vial. Uno de estos ocurrió en la avenida Bolívar y 41 calle de la zona 8 capitalina, donde dos vehículos particulares colisionaron. La PMT confirmó que el hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.

Los agentes de la institución brindaron apoyo ante esta situación y llevaron a cabo las acciones necesarias para reubicar los obstáculos.

Mientras tanto, en la calle Real Las Tapias, cruce hacia colonia Rosario, zona 18 capitalina, chocaron un automóvil y una motocicleta. Los bomberos atendieron a personas afectadas. Mientras tanto, se mantuvo un cierre vehicular parcial en el sector.

Otra colisión ocurrió en la 4ª calle y 24 avenida de la zona 6. En el incidente se vieron involucrados un autopatrulla de la Policía Nacional Civil y una motocicleta. No se reportaron personas heridas, solo daños materiales.

Por aparte, el paso estuvo temporalmente obstaculizado en la conexión entre a calzada Roosevelt y el hospital Roosevelt, zona 11 capitalina, por la presencia de un vehículo con problemas mecánicos.

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