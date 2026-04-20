 Presidente espera nuevo fiscal general sin corrupción
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Presidente espera que nuevo fiscal general "no apadrine a los corruptos"

El mandatario Bernardo Arévalo deberá designar al próximo jefe del MP con base en la nómina que le trasladará la comisión de postulación.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 20 de abril de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 20 de abril de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, espera que el nuevo fiscal general, cuya designación está a su cargo a partir de esta semana, "no apadrine a los corruptos", después de que la actual jefa del Ministerio Público (MP) esté señalada por corrupción por la comunidad internacional.

Así lo indicó este lunes en una rueda de prensa donde recalcó que se necesita una Fiscalía que "persiga a los delincuentes"; sea "una institución seria" y que "defienda los intereses de Guatemala".

Todo ello en medio de que esta semana el presidente guatemalteco recibirá por parte de una comisión especial un listado final con los seis candidatos al cargo, tras un polémico proceso, marcado por señalamientos de corrupción y críticas por darle el máximo puntaje a la actual fiscal, Consuelo Porras, que aspira a la reelección.

Esa comisión de postulación está compuesta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país y por miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de la Corte Suprema de Justicia.

De esa lista final, a definirse hoy, Arévalo de León tendrá que elegir al reemplazo de la actual fiscal general, quien lleva ocho años en el cargo y que además cuenta con múltiples sanciones y señalamientos por corrupción de la Unión Europea y de Estados Unidos.

El nuevo fiscal iniciará periodo de cuatro años a partir del próximo 16 de mayo y su elección es transcendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, de acuerdo a expertos en el tema y el mismo presidente guatemalteco.

Por ello, el mismo mandatario descarta la continuidad en el puesto de Porras, con quien ha mantenido una tensa relación desde el inicio de su Administración.

MP responde a Arévalo sobre Porras: “es idónea para continuar al frente de la institución”

El Ministerio Público emitió un pronunciamiento luego de que el presidente Arévalo confirmara que no ratificará a Porras al frente del MP por considerarla no idónea y peligrosa para la nación.

Proceso para Fiscal General entra en fase decisiva

La Comisión de Postulación para el Ministerio Público definirá este lunes, 20 de abril, la lista de los seis candidatos finalistas para fiscal general, que por puntuaje lidera la actual fiscal Consuelo Porras, quien busca su reelección para continuar en el cargo por un tercer período.

Dicha comisión finalizó la madrugada del pasado sábado la evaluación de los candidatos y reprogramó para hoy la integración de la nómina final, de la cual el presidente Bernardo Arévalo de León deberá elegir al próximo fiscal general.

 La actual fiscal general, Consuelo Porras, lidera la lista con 92,33 puntos, siendo el perfil con mayor puntaje, en su intento de ser reelegida pese a enfrentar un amplio rechazo de diversos sectores sociales en el país y contar con sanciones internacionales que cuestionan su labor al frente de la justicia.

El proceso de elección cobra una relevancia crítica debido a que la Fiscalía ha sido señalada en los últimos años por organismos internacionales y la sociedad civil como una pieza clave en el deterioro democrático de Guatemala.

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