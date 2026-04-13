Porras: Sólida Trayectoria que Justifica su Continuidad en el Cargo

El Ministerio Público se pronunció este lunes, 13 de abril, sobre la idoneidad de Consuelo Porras luego de que fuera puesta en duda por el presidente de la República, Bernardo Arévalo. A su criterio, el ente investigador señala que la doctora Porras cuenta con una sólida trayectoria, méritos académicos y una amplia experiencia profesional que respaldan su postulación.
Su conocimiento en alta dirección dentro del Ministerio Público la posiciona como la candidata idónea para continuar al frente de la institución.
resalta la institución en un pronunciamiento.
Asimismo, reslató que Porras, quien continua en el proceso de postulación para un eventual tercer periodo al frente del MP, ha demostrado capacidad, firmeza y criterio en la toma de decisiones, velando por el estricto cumplimiento de la ley sin excepciones, su actuación se ha mantenido enmarcada en la legalidad y la institucionalidad.
Falta de idoneidad
El presidente Arévalo fue cuestionado este lunes, durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda" sobre si cabe la posibilidad de que ratifique a Porras en el cargo si llega como la mejor opción dentro de la nómina final y ante la eventualidad de que los otros cinco candidatos sean faltos de idoneidad.
"Creo que difícilmente se va encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo, de manera que los otros cinco seguramente son más idóneos", expresó.
Finalmente, reiteró que no hay posibilidad de que confirme a Porras para un cargo en el que no solo la calificó de no idónea, sino que aseguró que ha demostrado ser peligrosa para la nación.