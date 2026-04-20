 Votos a Favor de Consuelo Porras como Fiscal General: Detalles
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¿Quiénes votaron a favor y en contra de Consuelo Porras para listado final?

La USAC mantuvo su voto a favor de que Porras avanzará en listado de aspirantes de entre los cuales el mandatario designará al próximo jefe del MP.

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Fiscal General, Omar Solís
Fiscal General / FOTO: Omar Solís

La Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General definió este lunes, 20 de abril,  a los seis candidatos finales que podrían ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien quedó fuera del listado y por tanto no podrá reelegirse.

Luego de cuatro rondas de votación para integrar la nómina de seis elegibles, finalmente se definió sin la participación de Porras, quien había obtenido el punteo más alto de la tabla de gradación. 

Los comisionados que votaron a favor de Porras son: 

  • Luis Felipe Lepe, decano de la Universidad Regional
  • José Ángel González, decano de la Universidad de Occidente
  • Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
  • Henry Arriaga, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala
  • Enrique Sánchez Usera, decano de la Universidad Panamericana
  • Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Mientras que los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de las demás universidades, así como la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, emitieron su voto en contra. 

  • Nery Anleu, decano de la Universidad Mesoamericana
  • Pablo Maldonado, decano de la Universidad del Istmo
  • Arturo Saravia, decano de la Universidad Francisco Marroquín
  • Julio Cordón, decano de la Universidad Rafael Landivar
  • Luis Aragón Solé, decano de la Universidad San Pablo
  • Luis Antonio Ruano, decano de la Universidad Mariano Gálvez
  • Mario García, decano de la Universidad Rural
  • José Andrés Reyes, decano de la Universidad Da Vinci
  • Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del CANG
Postuladora define nómina de candidatos a Fiscal General; Porras no es incluida

Cuatro rondas de votación fueron necesarias para concluir la integración del listado de seis aspirantes a Fiscal General que será enviado al presidente Bernardo Arévalo, en el que no figura la actual jefa del MP, Consuelo Porras, quien buscaba su reelección.

.Los abogados elegidos son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.

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