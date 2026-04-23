Segundo sismo - temblor en Guatemala, jueves 23 de abril

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 08:09 horas de este jueves, 23 de abril, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Es el segundo evento reportado durante la mañana y fue sensible en algunas regiones del sur y centro del país.
La sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos emitió un boletín en el que dio a conocer que el temblor tuvo una magnitud de 5.4, con región epicentral en el océano Pacífico, específicamente en las costas de El Salvador.
De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico fue sensible en distintos puntos de los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa y Guatemala. En este último, la intensidad fue leve.
Las autoridades de protección civil activaron los protocolos correspondientes para determinar si se generó algún daño material o personal. No se ha reportado ninguno hasta el momento.
Antes de este temblor, el Insivumeh dio a conocer que en esa misma región epicentral ocurrió otro de magnitud 4.4, que tampoco ha dejado secuelas.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.