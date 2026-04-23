 Segundo sismo - temblor en Guatemala, jueves 23 de abril
Nacionales

Sismo de magnitud 5.4 sacude el territorio guatemalteco

La región epicentral se dio en las costas de El Salvador, donde durante la madrugada hubo otro temblor.

Compartir:
Un-temblor-de-magnitud-66-sacude-el-sur-de-California.jpg,
Un-temblor-de-magnitud-66-sacude-el-sur-de-California.jpg / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 08:09 horas de este jueves, 23 de abril, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Es el segundo evento reportado durante la mañana y fue sensible en algunas regiones del sur y centro del país.

La sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos emitió un boletín en el que dio a conocer que el temblor tuvo una magnitud de 5.4, con región epicentral en el océano Pacífico, específicamente en las costas de El Salvador.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico fue sensible en distintos puntos de los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa y Guatemala. En este último, la intensidad fue leve.

Las autoridades de protección civil activaron los protocolos correspondientes para determinar si se generó algún daño material o personal. No se ha reportado ninguno hasta el momento.

Antes de este temblor, el Insivumeh dio a conocer que en esa misma región epicentral ocurrió otro de magnitud 4.4, que tampoco ha dejado secuelas.

Guatemala, territorio altamente sísmico

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.

Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala.  Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.

En Portada

Autoridades indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán, a un año de su detenciónt
Nacionales

Autoridades indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán, a un año de su detención

09:26 AM, Abr 23
EE.UU. sanciona a una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cartel de Sinaloat
Nacionales

EE.UU. sanciona a una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cartel de Sinaloa

10:41 AM, Abr 23
CSJ rechaza solicitudes de retiro de inmunidad contra el diputado Allan Rodríguezt
Nacionales

CSJ rechaza solicitudes de retiro de inmunidad contra el diputado Allan Rodríguez

07:42 AM, Abr 23
Lamine Yamal: Volveré más fuerte y con más ganas que nuncat
Deportes

Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca"

10:30 AM, Abr 23
Coatepeque y San Pedro empatan en ida de cuartos de finalt
Deportes

Coatepeque y San Pedro empatan en ida de cuartos de final

10:17 AM, Abr 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana Santaredes socialesLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos