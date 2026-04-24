Reconocimiento a Edgar Archila por Asociación Amigos Pro Obras

El presidente Asociación Amigos Pro Obras Sociales, Michael E. Ascoli, hizo entrega de un agradecimiento a Edgar Archila, presidente y fundador de Grupo Emisoras Unidas, por su valioso apoyo en la octava edición de la rifa Un Millón de Amigos, con la cual convirtieron cada número en un milagro para miles de guatemaltecos.
Durante la entrega del reconocimiento, Archila reafirmó el respaldo de este grupo de medios para esta novena edición de la rifa de las Obras Sociales del Hermano Pedro, en la cual cada número, que puedes adquirir por Q25, se convierte en esperanza.
Rifa Un millón de amigos
Con cada número de la rifa Un millón de amigos, de las Obras Sociales del Hermano Pedro, surge la esperanza de un niño que vuelve a caminar, un anciano que encuentra alivio y asistencia, una madre que recupera la fe.
Apoya y participa por la oportunidad de ganar uno de los premios para este 2026:
- 1 casa
- 1 pickup Hillux 2026
- 5 motos Suzuki
- 5 motos Honda
El sorteo se realizará el 3 de septiembre de 2026 en las instalaciones de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro 6ta calle oriente No. 20, La Antigua Guatemala. Y los resultados serán publicados en las páginas sociales de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y Asociación Amigos Pro Obras Sociales y en medios de comunicación.