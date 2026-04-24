 Localizan posibles restos humanos en la vía pública en Amatitlán
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Localizan posibles restos humanos en la vía pública en Amatitlán

Se encuentran envueltos en nailon y sábanas.

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El cuerpo fue abandonado en la vía pública en un sector de Amatitlán., Bomberos Voluntarios
El cuerpo fue abandonado en la vía pública en un sector de Amatitlán. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo del cuerpo de una persona fallecida envuelto en nailon y sábanas en un sector del municipio de Amatitlán, Guatemala.

Unidades de emergencia se dirigieron al Barrio San Antonio, en esa localidad y alertaron a las fuerzas de seguridad y fiscales del Ministerio Público para el seguimiento correspondiente.

Ataque armado en Amatitlán

Un ataque armado se registró en horas de la mañana de este viernes, 24 de abril, en el ingreso al Callejón El Chajil, en la aldea Laguna Seca, en el municipio de Amatitlán, Guatemala, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, las unidades de emergencia se movilizaron al lugar tras ser notificados con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas lesionadas tras haber sido alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego.  Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para el procesamiento de la escena. La víctima mortal es un joven de 18 años de edad.

Cecilio Chacaj, portavoz del cuerpo de socorro, dio a conocer que el otro paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán debido a las heridas provocadas por arma de fuego. Se trata de un hombre 38 años, quien sería el padre del fallecido.

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