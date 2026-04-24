Postuladora del MP reevalúa expedientes: Villeda mantiene punteo y se aplican cambios a otros aspirantes

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 llevó a cabo este viernes, 24 de abril, una nueva evaluación de los expedientes de la totalidad de los aspirantes, en cumplimiento de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC).
El alto tribunal constitucional otorgó un amparo provisional y dejó sin efecto la nómina de seis candidatos que la referida instancia había trasladado a la Presidencia de la República. En tanto, el proceso se retrotrajo hasta la fase de calificación de los expedientes.
La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, por lo que la comisión se vio obligada a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.
A partir de este fallo, los comisionadores debieron calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales, y aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.