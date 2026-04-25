Santo Domingo Los Ocotes: Discusión termina en ataque armado

Momentos de terror se vivieron en la aldea Santo Domingo Los Ocotes, del municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, el pasado viernes por una acalorada discusión por el uso de la vía, que terminó en un ataque armado. Medios locales informaron que el hecho tuvo lugar una vía principal de la localidad.
En las imágenes se puede ver como una camioneta todo terreno y un camión se encontraron en una vía estrecha, por lo que uno de los conductores bajó del primer vehículo mencionado para exigir que el otro se moviera. La secuencia muestra que el conductor que bajó portaba un arma de fuego y al exigir su derecho de paso, agredió al chofer del vehículo de carga, con la cacha de la pistola.
Después de acercarse al camión, hombre que descendió de la camioneta se dio la vuelta y desde el interior del vehículo de carga alguien le disparó acertándole varios impactos de bala, por lo que el afectado cayó al suelo de inmediato. En ese momento, otros usuarios del vehículo descendieron y se alarmaron por lo ocurrido, mientras el camión retrocedió y escapó con rumbo desconocido.
En el clip también se muestra que cuando el primer hombre es abatido, un niño sale del vehículo que manejaba el afectado y de inmediato busca el arma de fuego que quedó tirada en el suelo y la toma con sus manos. El caso causó conmoción en la localidad, generando varios comentarios por lo acontecido.
Datos oficiales del ataque armado
El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, confirmó que el caso de este hecho violento fue atendido por rescatistas de San Antonio La Paz. En un comunicado oficial, los rescatistas indicaron que el ataque armado dejó un hombre gravemente herido.
Los rescatistas narraron que fueron desplegados para realizar el encuentro de un vehículo particular que trasladaba a una persona herida por proyectil de arma de fuego.
El informe oficial indicó que el paciente fue identificado como Lubin Cruz, de 35 años, originario de Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz. Además, los paramédicos indicaron que el lesionado presentaban cuatro heridas por proyectil de arma de fuego en la región de la espalda derecha, una en la región del cráneo y un orificio de salida en el tórax.
Familiares indicaron a los rescatistas que el hecho armado ocurrió en la calle principal de Santo Domingo Los Ocotes. "La unidad RD-48 trasladó al paciente en estado agónico hacia el Hospital General San Juan de Dios, donde quedó a cargo del personal médico", finalizaron los rescatistas.
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