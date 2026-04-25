Encargado de Negocios de Trump marca postura sobre Guatemala

Por medio de un video difundido en redes sociales, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, presentó las principales prioridades de la relación bilateral entre ambos países, centradas en migración, comercio y seguridad.
En su mensaje, Andrews comenzó recordando su vínculo previo con Guatemala, país donde ya había servido entre 1998 y 2000 junto a su esposa, etapa que describió como significativa en su trayectoria diplomática.
Señaló que su regreso forma parte de una nueva misión en la que representa al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, en el marco de la política exterior estadounidense conocida como "America First", dando continuidad al trabajo de la representación diplomática en la región.
El diplomático aseguró que la relación entre Estados Unidos y Guatemala se mantiene sólida y estable, por lo que afirmó que continuará la coordinación con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en temas de interés común.
Detalló que la primera prioridad es el combate a la migración irregular, reiterando que la visa estadounidense es un privilegio y no un derecho, en línea con la política migratoria de su país.
Fortalecimiento de la relación comercial
Como segundo eje, mencionó el fortalecimiento de la relación comercial con Guatemala, mediante la cooperación con el sector privado para impulsar la creación de empleo y el desarrollo económico en ambas naciones.
El tercer punto es la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, área en la que aseguró que continuará el apoyo a las fuerzas de seguridad y a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.
Andrews concluyó que la seguridad de Guatemala y Estados Unidos está estrechamente vinculada, por lo que consideró fundamental mantener una cooperación constante entre ambos países.