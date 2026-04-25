Múltiple colisión causa bloqueo en calzada Atanasio Tzul

Autoridades de tránsito reportaron que el chofer de un vehículo del transporte pesado perdió el control por causas desconocidas en la calzada Atanasio Tzul, en el ingreso al Mercado La Terminal, durante este sábado 25 de abril de 2026. El automotor pesado impactó al menos tres carros más que estaban en el lugar esperando ingresar a la zona 4.
El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que este percance no dejó personas heridas, únicamente daños materiales y un bloqueo en la ruta, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) llegaron al lugar para regular el tránsito.
Montejo aseguró que las autoridades convocaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para las acciones en el lugar. Agregó que las autoridades viales trabajan para reanudar el tránsito vehicular en el carril que conduce al nororiente.
Las autoridades también confirmaron que el accidente de tránsito ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 2ª. calle de la zona 9 capitalina. El percance involucró un picop, un carro tipo sedán y una camioneta agrícola.