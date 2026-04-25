 Múltiple colisión causa bloqueo en calzada Atanasio Tzul
Nacionales

Múltiple colisión causa bloqueo en calzada Atanasio Tzul

Un vehículo del transporte pesado perdió el control e impactó al menos tres vehículos en el ingreso a La Terminal.

Compartir:
El accidente ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 2 calle de la zona 9., Captura de pantalla.
El accidente ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 2 calle de la zona 9. / FOTO: Captura de pantalla.

Autoridades de tránsito reportaron que el chofer de un vehículo del transporte pesado perdió el control por causas desconocidas en la calzada Atanasio Tzul, en el ingreso al Mercado La Terminal, durante este sábado 25 de abril de 2026. El automotor pesado impactó al menos tres carros más que estaban en el lugar esperando ingresar a la zona 4.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que este percance no dejó personas heridas, únicamente daños materiales y un bloqueo en la ruta, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) llegaron al lugar para regular el tránsito.

Montejo aseguró que las autoridades convocaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para las acciones en el lugar. Agregó que las autoridades viales trabajan para reanudar el tránsito vehicular en el carril que conduce al nororiente.

Las autoridades también confirmaron que el accidente de tránsito ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 2ª. calle de la zona 9 capitalina. El percance involucró un picop, un carro tipo sedán y una camioneta agrícola.

Dos motoristas fallecen en accidentes viales esta madrugada

Los cuerpos de socorro reportaron percances viales en la ruta Interamericana y en el departamento de Quiché con saldo de dos fallecidos.

En Portada

Insivumeh prevé un descenso de lluvias este fin de semanat
Nacionales

Insivumeh prevé un descenso de lluvias este fin de semana

07:06 AM, Abr 25
CGC da seguimiento a un caso intoxicación de estudiantes y maestros en Sololát
Nacionales

CGC da seguimiento a un caso intoxicación de estudiantes y maestros en Sololá

08:02 AM, Abr 25
Dos motoristas fallecen en accidentes viales esta madrugadat
Nacionales

Dos motoristas fallecen en accidentes viales esta madrugada

07:42 AM, Abr 25
Freno judicial a política migratoria de Trump sobre solicitudes de asilot
Internacionales

Freno judicial a política migratoria de Trump sobre solicitudes de asilo

08:18 AM, Abr 25
El MK Dons de Méndez-Laing logra el ascenso a la League Onet
Deportes

El MK Dons de Méndez-Laing logra el ascenso a la League One

07:29 AM, Abr 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFiscal Generalredes socialesNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos