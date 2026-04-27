 Exigen justicia por asesinato de periodista en Alta Verapaz
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Piden esclarecer asesinato de periodista en Alta Verapaz

La Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de esa localidad hizo un llamado a las autoridades a realizar una "investigación exhaustiva" tras el crimen contra Carlos Cal Ical.

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ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión condenaron enérgicamente el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido en el municipio de San Cristóbal Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz. De acuerdo con la información de medios locales, el comunicador fue víctima de un ataque directo con arma de fuego.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV), de la cual Cal Ical era miembro activo, manifestó su profunda indignación y calificó el crimen como un atentado contra la libertad de prensa en el país.

El hecho se suma a un contexto preocupante para el ejercicio periodístico en Guatemala, según el pronunciamiento, donde se detalla que Alta Verapaz se ha convertido en un "foco principal" de agresiones contra periodistas, especialmente para quienes cubren temas sociales y ambientales, aumentando su vulnerabilidad.

Piden investigación "exhaustiva"

Las organizaciones exigieron al Ministerio Público y a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas una investigación "exhaustiva, pronta y transparente" que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno de la República para implementar medidas urgentes de protección para periodistas y retomar los compromisos del Programa de Protección a Periodistas. También instaron al Organismo Judicial a garantizar la aplicación de justicia y evitar la impunidad.

Las entidades señalaron que este asesinato no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia y criminalización contra el periodismo independiente en el país, lo que representa una amenaza directa a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

Finalmente, expresaron su solidaridad con la familia del periodista y sus colegas, reiterando su compromiso con la defensa de la libertad de expresión. "¡Que el miedo no nos silencie!", concluye el comunicado de la APC-AV.

Periodismo en Guatemala

En los últimos dos años, al menos tres periodistas han sido asesinados en Guatemala, según diversas fuentes.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Guatemala los reporteros enfrentan un clima de inseguridad que incluye asesinatos y desapariciones.

En su informe de marzo pasado, la SIP señaló que la supervivencia del periodismo independiente en Guatemala depende más de la resistencia social y la presión internacional que de las garantías estatales.

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