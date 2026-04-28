Asaltantes capturados tras persecución en zona 11; GPS permitió ubicarlos

La rápida acción de agentes del Distrito Central de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la captura de dos presuntos asaltantes y la recuperación de objetos robados, tras un hecho registrado en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Los detenidos, de 22 y 24 años, son señalados de haber despojado a un ciudadano de dos teléfonos celulares bajo amenazas con arma de fuego.
De acuerdo con el informe policial, el caso se resolvió luego de que la víctima solicitara auxilio y proporcionara la ubicación GPS de uno de sus dispositivos, lo que facilitó a los agentes rastrear el vehículo en el que huían los sospechosos.
El automotor fue interceptado en un sector cercano al Trébol, donde los policías procedieron a realizar un registro. Durante la inspección localizaron los teléfonos robados y una pistola calibre 9 milímetros, con una tolva y 22 municiones, la cual no contaba con la documentación legal correspondiente.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.