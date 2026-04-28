Pareja puso en peligro a menor durante trayecto en moto

Un video difundido en redes sociales evidenció una peligrosa maniobra protagonizada por un motorista que trasladaba a un menor en condiciones de alto riesgo. El hecho ocurrió a la altura de El Pueblito, en Santa Catarina Pinula, una ruta conocida por sus curvas pronunciadas y tránsito constante.
El clip, captado por un automovilista que circulaba por el sector, muestra a tres personas desplazándose en una motocicleta: un hombre, una mujer y un niño. Esta práctica contraviene la normativa vigente en Guatemala, que establece un máximo de dos ocupantes por motocicleta.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que el menor era transportado. En las imágenes se observa que el niño viaja de pie, ubicado entre los dos adultos, mientras la mujer que ocupa el asiento trasero lo sostiene de las piernas. Aunque el vehículo no se desplazaba a alta velocidad, el riesgo era evidente debido a las condiciones de la carretera, estrecha y de doble vía.
El video generó reacciones de preocupación entre usuarios, quienes señalaron el peligro al que fue expuesto el menor. Hasta el momento, se desconoce si el conductor fue identificado o sancionado por las autoridades de tránsito en dicha localidad.
Multa por transportar a más de dos personas en moto
De acuerdo con la legislación guatemalteca, transportar a más de dos personas en motocicleta constituye una infracción grave que compromete la seguridad vial. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ha reiterado que los conductores deben respetar la capacidad máxima de los vehículos, conforme a lo establecido en la tarjeta de circulación.
Las autoridades han informado que circular con sobrecarga de pasajeros conlleva una multa de Q500, según el artículo 184 de la Ley de Tránsito. Asimismo, el artículo 181 contempla sanciones adicionales por sobrecarga, aplicables también a motocicletas.
La institución enfatiza que estas disposiciones buscan prevenir accidentes y resguardar la integridad de todos los usuarios de la vía, recordando que el incumplimiento incluso puede derivar en la consignación del vehículo.