 Serpiente sale del aire acondicionado en casa de Escuintla
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VIDEO: Serpiente sale del aire acondicionado y desata terror en vivienda de Escuintla

¿Qué está provocando más encuentros con serpientes en viviendas?

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Video muestra rescate de serpiente en aire acondicionado., Captura de pantalla video de X.
Video muestra rescate de serpiente en aire acondicionado. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa entre usuarios al mostrar el momento en que una familia descubre una serpiente saliendo de la rendija del aire acondicionado de su vivienda, en la colonia Prados de San Jorge, en Escuintla.

Según se observa en el clip, el reptil emerge parcialmente del sistema, provocando alarma entre los habitantes del inmueble. De inmediato, la familia se comunicó con los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.

En las imágenes también se aprecia la intervención del comandante Jorge Tobar, quien, con destreza y experiencia, logra extraer a la serpiente sin causarle daño y sin poner en riesgo a los presentes. El video, de casi un minuto de duración, se viralizó rápidamente debido a la forma en que el socorrista maneja la situación.

De acuerdo con la identificación realizada, se trataba de una serpiente Spilotes pullatus, conocida comúnmente como chichicua, una especie no venenosa. Autoridades y expertos reiteraron que, ante este tipo de hallazgos, lo más recomendable es no intentar manipular a los animales y dar aviso inmediato a cuerpos de socorro.

Rescatan a otra serpiente en Sanarate, El Progreso 

Un caso similar también se registró en la colonia Ciudad San José, en Sanarate, El Progreso, donde otra familia se llevó un gran susto al encontrar una serpiente bejuquillo, del género Oxybelis, dentro de un rancho. En el lugar se encontraban dos bebés durmiendo en hamacas, lo que incrementó la preocupación.

Bomberos acudieron al sitio y procedieron al rescate del reptil, el cual fue trasladado posteriormente a un hábitat seguro, lejos de viviendas. Este tipo de serpiente se caracteriza por su cuerpo extremadamente delgado y alargado, además de su notable capacidad de mimetismo, que le permite confundirse con ramas o bejucos en la vegetación. Técnicamente es opistoglifa, es decir, posee colmillos con veneno en la parte posterior de la mandíbula.

Especialistas señalan que, debido a las altas temperaturas, las serpientes tienden a desplazarse más en busca de refugio, agua y alimento, lo que incrementa la probabilidad de encuentros con humanos en zonas habitadas.

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