 CC admite amparo contra cancelación de Semilla y lo remite a la CSJ
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CC admite amparo contra cancelación de Semilla y lo remite a la CSJ

El amparo fue planteado contra la resolución del TSE en la que se canceló al partido oficial.

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La Corte de Constitucionalidad le da trámite a amparo interpuesto contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la que se canceló al partido político Movimiento Semilla, sin embargo, la acción fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia por cuestión de competencia.

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