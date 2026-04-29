La Corte de Constitucionalidad le da trámite a amparo interpuesto contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la que se canceló al partido político Movimiento Semilla, sin embargo, la acción fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia por cuestión de competencia.
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CC admite amparo contra cancelación de Semilla y lo remite a la CSJ
El amparo fue planteado contra la resolución del TSE en la que se canceló al partido oficial.
- por Nancy Alvarez
- 11:24, Abr 29 2026
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